René Franco fue acusado por su colaborador Daniel Moad de transfóbico, luego de que intentara explicarle qué es una mujer cis.

El ambiente en ‘La Taquilla’ fue subiendo de nivel, cuando René Franco dijo le era absurdo que llamaran mujeres cis a las mujeres, cerrándose a conversar con Daniel Moad.

Sin embargo, esta no es la primera ocasión que René Franco y Daniel Moad debaten fuertemente al aire, pues lo mismo ha sucedido cuando se habla del lenguaje incluso.

A lo que René Franco llamó el poco entendimiento entre las generaciones, Daniel Moad lo llamó transfóbico.

René Franco: Colaborador lo llama transfóbico al aire

René Franco, quien es cabecilla de ‘La Taquilla’ programa de radio de Fórmula, intentó dar una nota sobre Elliot Page en ‘The Umbrella Academy’ junto a Daniel Moad, pero no funcionó.

Daniel Moad, colocutor en La Taquilla. (dnl_ / Instagram)

Mientras Daniel Moad, co-locutor, intentaba leer un comunicado en donde Elliot Page da a conocer que su personaje en la serie pasa de mujer cis a mujer transgénero , todo explotó.

René Franco interrumpió preguntando “¿qué es una mujer cis?”, Daniel Moad le dijo que “es una mujer que nace mujer y así se identifica”, y entonces comenzó todo.

René Franco dijo “entonces una mujer cis es una mujer y ya”, a lo que Daniel Moad le dijo que sí, pero que una mujer transgénero también es una mujer.

Los ánimos subieron de nivel, cuando el locutor dijo que estaba harto de que agregaran tantos términos como “Cis, e, Q, L” a los géneros.

René Franco, locutor. (Sandra Perdomo / Cuartoscuro)

Al percibir que no entendía el término ‘mujer cis’ y que no estaba dispuesto a escuchar, Daniel Moad no dudó en llamarlo “transfóbico”.

“Pues que transfóbico y que flojera que te pongas en esa actitud, los transfóbicos son gente como tú que se cierra porque no entiende y dice que una mujer trans no es mujer”. Daniel Moad

René Franco dijo que no estaba bien que solo “porqué sí”, se le llamara transfóbico a una persona, pero Daniel Moad le sostuvo.

“Si lo eres, tú dijiste, -las mujeres trans no son mujeres y no quiero hacer distinción y decirles cis, si son mujeres son mujeres-”. Daniel Moad

René Franco apunta que no es transfóbico y que todo es interpretación generacional

René Franco negó rotundamente a Daniel Moad ser transfóbico y le argumentó que a su punto de vista todo se debe a que no existe buena comunicación entre generaciones.

“Generacionalmente no estamos entendiendo mucha información que no queda clara”, pues su compañero Norberto Campo tampoco entendía el término mujer cis.

Sin embargo, Daniel Moad señaló que René Franco tenía un claro rechazo al cambio, pues ambos también han discutido cuando se habla del lenguaje inclusivo.

Recordemos que René Franco también ha utilizado el término feminazis en su programa de radio.

Los últimos minutos al aire de ‘La Taquilla’ se fueron en la discusión en donde René Franco fue llamado transfóbico y dijo, “tenemos que entendernos”, para luego concluir.