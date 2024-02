¿RBD se portó prepotente en Premios Lo Nuestro 2024? Revelan porque dos integrantes de la agrupación se quedaron fuera pese a que se encontraban nominados.

El jueves 22 de febrero se realizaron los Premios Lo Nuestro 2024 en el Kaseya Center, ubicado en Miami, Florida.

En medio de la gran expectación por conocer a los ganadores y ver las presentaciones de algunos artistas, se dio a conocer que lamentablemente RBD no pudo ingresar.

Pese a que se encontraban nominados, Christian Chávez -de 40 años de edad- y Christopher Uckerman dieron a conocer que no habían podido ingresar a Premios Lo Nuestro 2024.

A través de un video Christian Chávez y Christopher Uckerman -de 37 años de edad- lamentaron que no hayan podido ingresar a Premios Lo Nuestro 2024 y culparon a la organización de lo ocurrido.

Sin embargo, alguien ya habría revelado qué pasó con los dos integrantes de RBD y señalan que la organización de Premios Lo Nuestro 2024 no tuvo la culpa.

Cada año se realizan los Premios Lo Nuestro con el objetivo de reconocer a los artistas que sobresalieron dentro de la música latina.

Este año la premiación se llevó a cabo el jueves 22 de febrero con gran expectación sobre los artistas que llegarían a los Premios Lo Nuestro 2024.

Aparentemente la alfombra roja y la gala habían marchado bien, sin embargo a través de las redes sociales se dio a conocer que dos integrantes de RBD no habían podido ingresar a los Premios Lo Nuestro 2024.

En un video Christian Chávez y Christopher Uckerman revelaron que no habían podido ingresar a los Premios Lo Nuestro 2024, pese a que se encontraban nominados a dos categorías.

Pese a que habían desfilado por la pasarela, a Christian Chávez y Christopher Uckerman se les prohibió la entrada a Premios Lo Nuestro 2024 presuntamente porque sus boletos se encontraban mal.

Christopher Uckerman culpó a la organización de Premios Lo Nuestro 2024 por no dejarlos pasar.

“Salimos de Premios lo Nuestro, al parecer no vamos a estar con ustedes porque nos dieron unos boletos equivocados y al parecer ya no había mesas. Esto es algo que me sorprende un poco, una organización extraña. Nos vamos a ir a cenar, los nominados no pudieron entrar al evento porque no tuvieron los boletos adecuados”

Christopher Uckerman