Este 22 de febrero se celebran varias cosas como el estreno de Avatar: The Last Airbender, además de la nueva película de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Rumbo al Entrenamiento de los Pilares; es el Día del Pensamiento Scout y el Día del Ingeniero Agrónomo en México.

Como ya se reveló, este 22 de febrero se estrena Avatar: The Last Airbender en Netflix, una de las fechas más esperadas por los fans.

Con 8 capítulos recién llegados a Netflix, Avatar: The Last Airbender desde las 2 am, adapta en su primera temporada la serie animada del 2005 que ha sido reconocida mundialmente.

Y es que tras varios intentos de adaptar Avatar: The Last Airbender a un live action, finalmente ha sido Netflix quien logró adaptarla a una serie de 8 capítulos.

Además, dependiendo de cómo sea el estreno de Avatar: The Last Airbender este 22 de febrero en Netflix, se pretenden adaptar las otras dos temporadas o libros de la serie original:

Tierra

Fuego

Pues por años los fans de Avatar: The Last Airbender han estado esperando por una buena adaptación al live action.

Pues aunque hubo una adaptación a película de Avatar: The Last Airbender dirigida por M. Night Shyamalan, -53 años- fue un completo desastre y duramente criticado por fans y medios especializados.

Y de momento, lo que se mostró en los tráilers y avances de Avatar: The Last Airbender, ha convencido hasta los más fieles seguidores de la serie para darle una oportunidad a la adaptación de Netflix.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Rumbo al Entrenamiento de los Pilares llega a los cines este 22 de febrero

Además del estreno de Avatar: The Last Airbender en Netflix, a las salas de los cines de México llega Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Rumbo al Entrenamiento de los Pilares.

La proyección en cines de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Rumbo al Entrenamiento de los Pilares ya era una de las más esperadas del año.

Pues Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Rumbo al Entrenamiento de los Pilares significa el estreno de la cuarta temporada del anime.

Siendo Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Rumbo al Entrenamiento de los Pilares un especial de poco más de una hora que da la bienvenida a este arcol.

El evento especial de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Rumbo al Entrenamiento de los Pilares no solo llegó a México, sino que lo hizo en varios países.

Posteriormente se espera que después del estreno de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Rumbo al Entrenamiento de los Pilares este 22 de febrero, la cuarta temporada inicie en plataformas digitales como Crunchyroll.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Rumbo al Entrenamiento de los Pilares (Ufotable)

El Día del Pensamiento Scout es este 22 de febrero

Este 22 de febrero no solo es día de estrenos en cine y televisión, sino que tambiémn se celebra el Día del Pensamiento Scout.

El Día del Pensamiento Scout, también es conocido como el Día del fundador en grupos scout femeninos y es un día para quienes se dedican a ello, busquen una unión fraternal.

El Día del Pensamiento Scout se celebra cada 22 de febrero debido a que es la fecha en la que nació Lord Baden-Powell.

A él es a quien se le considera como el fundador del movimiento scout junto a su esposa, Lady Olave quien fue jefa guía mundial de los scout.

Se estima que alrededor de 50 millones de personas en todo el mundo celebran cada 22 de febrero el Día del Pensamiento Scout.

Este 22 de febrero es el Día del Pensamiento Scout (Maël BALLAND / Unsplash)

El 22 de febrero es el Día del Ingeniero Agrónomo en México

Además del Día del Pensamiento Scout, este 22 de febrero también se festeja el Día del Ingeniero Agrónomo en México.

Y es que el Día del Ingeniero Agrónomo en México se festeja cada 22 de febrero porque fue el día en el que se fundó la primera universidad dedicada a la agricultura en el país.

Anteriormente era conocida como la Escuela Nacional de Agricultura y, hoy en día se le conoce como la Universidad Autónoma de Chapingo.

Por lo que en este 22 de febrero se reconoce en el Día del Ingeniero Agrónomo en México, a todos los que se dedican al conocimiento de ciencias aplicadas al campo para su optimización y capacitación.

El Día del Ingeniero Agrónomo en México recuerda que estas actividades se involucran en el proceso de producción de alimentos agrícolas.

El 22 de febrero en el Día del Ingeniero Agrónomo en México se revela que el país fue de hecho una de las cunas de la agricultura mesoamericana.

Por lo que la importancia de la agricultura desarrolló una necesidad de su estudio a más profundidad para que, junto con la ciencia se genera más productividad sustentable.