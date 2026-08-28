Yolanda Saldívar solicitó libertad condicional en marzo de 2025 y, aunque autoridades de Texas se lo negaron, su situación podría cambiar.

Un amigo de Yolanda Salivar reveló en De Primera Mano que debido a cambios en las reglas de libertad condicional, la asesina de Selena Quintanilla podría salir muy pronto.

¿Yolanda Saldívar saldrá de prisión? Esto dice uno de sus allegados

José Vizcalla, vocero de Yolanda Saldívar, reveló que la existente de Selena recibió una carta del Departamento de Libertad Condicional tras cambios en la ley.

Yolanda Saldívar debía esperar cuatro años para solicitar de nuevo la libertad condicional, pero debido a cambios en las leyes podría ser liberada muy pronto.

Yolanda Saldívar (Agencia México)

La expresidenta del club de fans de Selena lleva 31 años y 5 meses en prisión, luego de que fuera declarada culpable de asesinato en primer grado de Selena Quintanilla.

Yolanda Saldívar enfrenta cadena perpetua y según su vocero, las autoridades de Texas analizan dejarla en libertad tras tres décadas en prisión.

José Vizcalla no descarta que Yolanda Saldívar sea liberada a inicios de septiembre, pero esta información no ha sido confirmada por autoridades de Texas y tampoco hay seguridad de que sea liberada.

Yolanda Saldívar insiste en que mató a Selena Quintanilla por accidente

El vocero de Yolanda Saldívar menciona que ella insiste en que hubo irregularidades en el caso por la muerte de Selena Quintanilla.

La cantante murió el 31 de marzo de 1995, luego de que Yolanda Saldívar le dispara.

Yolanda Saldívar asegura que su arma no era capaz de matar a Selena; asimismo, ha dicho que le parece incongruente que la cantante no haya muerto tras el disparo .

La exasistente de Selena Quintanilla promete contar la verdad sobre lo que ocurrió el día de la muerte de la cantante, siempre y cuando salga de prisión.