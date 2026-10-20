En medio de la polémica generada por Kylie Jenner tras lucir el Fantasy Bra, ha surgido la curiosidad por recodar a las modelos que han usado el accesorio de Victoria’s Secret previamente.

Acá la lista completa con todas las modelos:

Claudia Schiffer (1996)

Tyra Banks (1997)

Daniela Pestova (1998)

Heidi Klum (1999)

Gisele Bündchen (2000)

Heidi Klum (2001)

Karolina Kurkova (2002)

Heidi Klum (2003)

Tyra Banks (2004)

Karolina Kurkova (2005)

Karolina Kurkova (2006)

Selita Ebanks (2007)

Adriana Lima (2008)

Marisa Miller (2009)

Adriana Lima (2010)

Miranda Kerr (2011)

Alessandra Ambrosio (2012)

2013: Candice Swanepoel (2013)

Adriana Lima y Alessandra Ambrosio (2014)

Lily Aldridge (2015)

Jasmine Tookes (2016)

Lais Ribeiro (2017)

Elsa Hosk (2018)

Kylie Jenne (2026)

Modelos han usado el Fantasy Bra de Victoria’s Secret: Claudia Schiffer

La primera modelo en portar el Fantasy Bra de Victoria’s Secret fue Claudia Schiffer en 1996.

El sostén se conoció como el “Million Dollar Miracle Bra” con un valor de 1 millón de dólares.

Modelos que han usado el Fantasy Bra de Victoria’s Secret (Especial)

Modelos han usado el Fantasy Bra de Victoria’s Secret: Tyra Banks

La modelo Tyra Banks usó el Fantasy Bra de Victoria’s Secret en 1997.

El sostén se llamó “Diamond Dream Bra” y tenía un valor de 3 millones de dólares.

Modelos que han usado el Fantasy Bra de Victoria’s Secret (Especial)

Modelos han usado el Fantasy Bra de Victoria’s Secret: Daniela Pestova

La modelo Daniela Pestova usó el “Dream Angel Fantasy Bra” en 1998 con un diseño floral valorado en 5 millones de dólares.

Modelos han usado el Fantasy Bra de Victoria’s Secret (Especial)

Modelos han usado el Fantasy Bra de Victoria’s Secret: Heidi Klum

La modelo Heidi Klum usó el sujetador “Millenium Bra” con un valor de 10 millones de dólares en 1999.

El sostén fue elaborado con diamantes y zafiros.

Modelos han usado el Fantasy Bra de Victoria’s Secret (Especial)

Modelos han usado el Fantasy Bra de Victoria’s Secret: Gisele Bündchen

Para el 2000, Gisele Bündchen portó el “Red Hot Fantasy Bra” con un valor de 15 millones de dólares.

El diseño presentó rubíes tailandeses y diamantes.

Modelos han usado el Fantasy Bra de Victoria’s Secret (Especial)

Modelos han usado el Fantasy Bra de Victoria’s Secret: Heidi Klum

La modelo Heidi Klum en 2001 posó con el “Heavenly Star” que valió 12.5 millones de dólares.

Modelos han usado el Fantasy Bra de Victoria’s Secret (Especial)

Modelos han usado el Fantasy Bra de Victoria’s Secret: Karolina Kurkova

La modelo Karolina Kurkova portó el “Estrella del Victoria Fantasy Bra”, con un valor de 10 millones de dólares en 2002.

Modelos han usado el Fantasy Bra de Victoria’s Secret (Especial )

Modelos han usado el Fantasy Bra de Victoria’s Secret: Heidi Klum

La modelo Heidi Klum regresó en 2003 para portar el “Very Sexy Fantasy Bra” con un valor de 11 millones de dólares.

Modelos han usado el Fantasy Bra de Victoria’s Secret (Especial)

Modelos han usado el Fantasy Bra de Victoria’s Secret: Tyra Banks

La modelo Tyra Banks también volvió a posar con el “Heavenly 70 Fantasy Bra” con un valor de 10 millones de dólares en 2004.

Modelos han usado el Fantasy Bra de Victoria’s Secret (Especial)

Modelos han usado el Fantasy Bra de Victoria’s Secret: Gisele Bündchen

La modelo Gisele Bündchen posaría con el “Sexy Splendor Fantasy Bra”, con un valor de 12.5 millones de dólares en 2005.

Modelos han usado el Fantasy Bra de Victoria’s Secret (Especial)

Modelos han usado el Fantasy Bra de Victoria’s Secret: Karolina Kurkova

Para 2006, Karolina Kurkova lució el “Hearts On Fire Diamond Fantasy Bra”, valorado en 6.5 millones de dólares.

Modelos han usado el Fantasy Bra de Victoria’s Secret (Especial)

Modelos han usado el Fantasy Bra de Victoria’s Secret: Selit Banks

La modelo Selita Banks portaría en 2007 el “Holiday Fantasy Bra Set” con un valor de 4.5 millones de dólares.

Modelos han usado el Fantasy Bra de Victoria’s Secret (Especial)

Modelos han usado el Fantasy Bra de Victoria’s Secret: Adriana Lima

La modelo Adriana Lima posaría en 2008 con el sostén “Black Diamond Fantasy Miracle Bra” con un valor de 5 millones de dólares.

Modelos han usado el Fantasy Bra de Victoria’s Secret (eSPECIAL)

Modelos han usado el Fantasy Bra de Victoria’s Secret: Marisa Miller

La modelo Marisa Miller posó en 2009 con el “Harlequin Fantasy Bra” con un valor de 3 millones de dólares.

Modelos han usado el Fantasy Bra de Victoria’s Secret (Especial)

Modelos han usado el Fantasy Bra de Victoria’s Secret: Adriana Lima

Para 2010, Adriana Lima posaría con el “Bombshell Fantasy Bra”, de 2 millones de dólares.

Modelos han usado el Fantasy Bra de Victoria’s Secret (Especial)

Modelos han usado el Fantasy Bra de Victoria’s Secret: Miranda Kerr

En 2011, Miranda Kerr posó con el “Fantasy Treasure Bra” que estaba valorado en 2.5 millones de dólares.

Modelos han usado el Fantasy Bra de Victoria’s Secret (Especial)

Modelos han usado el Fantasy Bra de Victoria’s Secret: Alesandra Ambrosio

La modelo Alessandra Ambrosio usaría el “Floral Fantasy Bra & Gift Set” con un valor de 2.5 millones de dólares.

Modelos han usado el Fantasy Bra de Victoria’s Secret (Especial)

Modelos han usado el Fantasy Bra de Victoria’s Secret: Candice Swanepoel

Con el “Royal Fantasy Bra” de 2013, cuyo costo era 10 millones de dólares, Candice Swanepoel se sumó a la lista de modelos que usaron el Fantasy Bra de Victoria’s Secret.

Modelos han usado el Fantasy Bra de Victoria’s Secret (Especial)

Modelos han usado el Fantasy Bra de Victoria’s Secret: Adriana Lima y Alessandra Ambrosio

Las modelos Adriana Lima y Alessandra Ambrosio fueron las elegidas para el Fantasy Bra de 2014.

El costo de cada sostén fue de 2 millones de dólares.

Modelos han usado el Fantasy Bra de Victoria’s Secret (Especial)

Modelos han usado el Fantasy Bra de Victoria’s Secret: Lily Aldridge

La modelo Lily Aldridge portó el Fantasy Bra de Victoria’s Secret en 2015.

Para ese año, el modelo se llamó “Fireworks Fantasy Bra” y valía 2 millones de dólares.

Modelos han usado el Fantasy Bra de Victoria’s Secret (Especial)

Modelos han usado el Fantasy Bra de Victoria’s Secret: Jasmine Tookes

Hacia 2016, la modelo Jasmine Tookes posó con el “Bright Night Fantasy Bra”que valía 3 millones de dólares.

Modelos han usado el Fantasy Bra de Victoria’s Secret (Especial)

Modelos han usado el Fantasy Bra de Victoria’s Secret: Lais Ribeiro

Lais Ribeiro fue la modelo del Fantasy Bra de Victoria’s Secret en 2017.

Su sostén fue el “Champagne Nights Fantasy Bra” valorado en 2 millones de dólares.

Modelos han usado el Fantasy Bra de Victoria’s Secret (Especial)

Modelos han usado el Fantasy Bra de Victoria’s Secret: Helsa Hosk

En 2018, Helsa Hosk usó el “Dream Angels Fantasy Bra”, con un valor de 1 millón de dólares.

Dicho bra de Victoria’s Secret presenta más de más de 2, 100 diamantes y topacios producidos en laboratorio.

Modelos han usado el Fantasy Bra de Victoria’s Secret (Especial)

Modelos han usado el Fantasy Bra de Victoria’s Secret: Kylie Jenner

En 2026, Kylie Jenner portó tras ocho años de ausencia el Fantasy Bra de Victoria’s Secret.

Con 4410 diamantes naturales y 75,54 quilates de diamantes amarillos, el sostén tiene un costo de 50 millones de dólares.