Te contamos a qué hora termina Def Leppard en Palacio de los Deportes para su concierto del 19 de octubre.

La gira de Def Leppard en México ahora hace escala en la CDMX para un show en vivo.

Horario del concierto de Def Leppard en Palacio de los Deportes

Este es el horario para Def Leppard en Palacio de los Deportes del lunes 19 de octubre:

Apertura de puertas: 6:00 de la tarde

Inicio de concierto: 8:00 de la noche

Duración: 2 horas aproximadamente

Fin de concierto: 10:00 de la noche

Def Leppard (Def Leppard / Facebook)

El concierto de Def Leppard en el Palacio de los Deportes es el segundo de tres que la agrupación llevará a cabo en México.

Def Leppard interpretará sus mejores éxitos y también hits recientes ante sus fans capitalinos.

Previo a su presentación, el telonero de Def Leppard será la banda estadounidense Extreme.

Ruta para llegar al Palacio de los Deportes

Si viajas en transporte publico, lo más recomendable para llegar al Palacio de los Deportes es bajarse en Velódromo de la Línea 9 del Metro CDMX o Metrobús Goma, de la Línea 2.

Para quienes vayan en auto, el recinto dispone de estacionamiento. No obstante, se sugiere arribar al inmueble con anticipación para alcanzar un lugar.

La dirección del Palacio de los Deportes es Añil 667, Granjas México, Iztacalco, 08400, Ciudad de México.