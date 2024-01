Poncho de Nigris y su mamá Leticia Guajardo nuevamente están peleando, pero ahora involucran a Marcela Mistral, quien es señalada por uno de ellos como “la mala del cuento”.

Verás, la pelea entre madre e hijo se originó durante un episodio del podcast de Poncho de Nigris, cuando éste culpó a Leticia Guajardo de insultarlo a él y a su esposa Marcela Mistral, de 34 años de edad.

Acusación que hizo explotar a Leticia Guajardo, de 71 años de edad, quien se fue con todo contra su nuera pues asegura, Marcela Mistral es la culpable de que su hijo se haya alejado de ella.

Poncho de Nigris, su mamá y Marcela Mistral (TikTok)

Leticia Guajardo llama “tóxico mayor” a Poncho de Nigris; el influencer amenaza con alejarse de su mamá

Aunque ya es muy común ver a Poncho de Nigris pelear con su mamá, el conflicto subió cuando Leticia Guajardo, a través del programa De Primera Mano, se lanzó contra su hijo y revivió problemas con Marcela Mistral.

Mientras que Poncho de Nigris, de 47 años de edad, asegura que su mamá Leticia Guajardo habla mal de él así como insinúa que ella lo envidia ya que quiere verlo mejor, pero no mejor que ella, la señora asegura que no es así.

En su defensa llama “tóxico mayor” al exhabitante de La Casa de los Famosos México, quien la acusa de haberle arruinado la vida a su fallecido hermano Antonio de Nigris.

“Impactada de ver las declaraciones de un tóxico mayor porque la realidad (es que) yo no estoy encima de nadie ni hablo mal de nadie”, se defiende Leticia Guajardo y asegura es buena madre al punto que Poncho de Nigris se salió de la casa hasta sus 35 años.

Por lo que le pone un alto, le exige no hablar de ella ni difamarla.

“De mí ya no hables, de mí te callas la boca y si sigues hablando te voy a demandar, ya basta de mentiras, a mí me respetas” Leticia Guajardo

Así como le recuerda que “todo se regresa” y culpa a Marcela Mistral de manipular a su hijo para que hable mal de ella y la culpe de todo lo malo que ocurre dentro de su familia.

Pleito entre Poncho de Nigris y su mamá salpica a Marcela Mistral

Marcela Mistral, quien no estaba presente al momento de la pelea entre Poncho de Nigris y su mamá salió salpicada ya que Leticia Guajardo la involucró mientras atacaba a su hijo.

Y es que de pronto, la mamá de Poncho de Nigris aseguró que el mayor miedo de éste es perder a Marcela Mistral ya que es sobreprotector.

Pero además, destapó que su nuera no le dirigió la palabra en las fiestas decembrinas y tampoco le permite ver a sus nietos ya que le digo que es “una perrilla” pues tiene carácter fuerte.

“Marcela definitivamente ya no me volvió hablar, ya no me enseña a los niños y no pasa nada”, dijo y enseguida aseguró no tener problemas en alejarse de su hijo y sus nietos ya que pelear es muy cansado.

No sin antes asegurar que por Marcela Mistral se alejó de su hijo un año y hoy la historia se repetirá. “Si ella no me quiere en su vida, no me va tener. Poncho tenía mamitis”, dice.

Finalmente aconseja a Poncho de Nigris ir al psicólogo para que le calme sus locuras mentales así como le desea lo mejor aún cuando, dice, ya se le subió la fama.