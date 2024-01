Poncho de Nigris vuelve a tener encontronazo con su mamá y hasta compartió que los insultos a su esposa Marcela Mistral, son el principal motivo de su alejamiento.

Hace un tiempo, doña Lety, la mamá de Poncho de Nigris, llamó “perruchis” a Marcela Mistral y ahora aseguró que tiene que “hacer cita” para ir a visitar a su hijo y nietos.

Sin embargo, las declaraciones de doña Lety -de 71 años de edad- no fueron bien aceptada por Poncho de Nigris, quien compartió que se aleja de su mamá porque es “muy tóxica”.

Poncho de Nigris ve a su mamá como “tóxica” y prefiere alejarse de ella por insultar a Marcela Mistral

Poncho de Nigris -de 47 años de edad- no está dispuesto a estar cercano a su mamá, a quien califica como “tóxica”, pues está poniendo como prioridad a su esposa.

La noche del 3 de diciembre, la mamá de Poncho de Nigris -doña Lety- arremetió contra Marcela Mistral luego de haberla llamado “perrucha” en una plática que tuvo en vivo.

Y es que la mamá del influencer asegura que Marcela Mistral ya no permite que vea a su hijo y sus nietos, cuando ella quiera, así como irlos a visitar sin previo aviso.

Ante ello, Poncho de Nigris se mostró enojado y detalló que las declaraciones de su mamá sobre su esposa, Marcela Mistral de 34 años de edad, son el principal motivo por el que se aleja.

Si bien se sabe que Poncho de Nigris no tiene una relación cercana a su mamá, esta ocasión fue él quien expuso que el motivo es porque pone primero a su esposa Marcela Mistral.

“Eso de que esté hablando mal cada que está sola y cada que le dé una depresión, ¿por qué nadie quiere ir? Porque todo critica, todo revienta, a todos ataca. Se peleaba con todos mis cuñados y mis cuñadas, ahora se la quiso agarrar con Marcela y no, simplemente es una línea de respeto para tener paz (...) el que no me venga a dar paz a mi vida, me voy a alejar de él”. Poncho de Nigris, influencer.

Por otra parte, Poncho de Nigris se engrandeció diciendo que mantiene a su mamá, situación que ella confirmó, aunque doña Lety se quejó de que no lo ve y tampoco va a ver cómo está su papá de salud.

“Nadie la va a ver porque habla mal de todos”. Poncho de Nigris, influencer.

Mamá de Poncho de Nigris no se arrepiente y confirma que Marcela Mistral “es perrucha”

Poncho de Nigris tachó de tóxica a su mamá y por ello prefiere alejarse de ella. Pese a ello, doña Lety volvió a arremeter contra Marcela Mistral y confirmó “es perrucha”.

“Pues es perruchis, no es una santa palomita, lo que pasa es que ella así es, es normal, dice lo que siente”. Doña Lety, mamá de Poncho de Nigris.

Asimismo, detalló en una entrevista con Gustavo Adolfo Infante -de 58 años de edad- que aunque Poncho de Nigris le dijo “tóxica” ella simplemente dice las cosas como las siente “no todo es color de rosa”.

Además de que acusó “a Marcela siempre la está defendiendo y a mi me menosprecia, no me valora”.

Finalmente, la mamá de Poncho de Nigris aseguró que su hijo solo la hace enojar para encender la polémica, además de explicar que luego de hacer ese en vivo hablando de la poca comunicación que tiene con él, se le quitó lo deprimida.