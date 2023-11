Por un contagio de influenza, Lucía Méndez -de 68 años de edad- fue hospitalizada de emergencia, esto se sabe sobre su estado de salud.

La actriz empezó a sentirse mal el fin de semana tras regresar de un viaje a Colombia, por lo que ahora ella cree que se contagió ahí mismo.

De acuerdo con la periodista Vicky López, Lucía Méndez estaba a punto de entrar a la obra de teatro “Lagunilla: Mi barrio” en sustitución de Laura León.

Pero al parecer ese plan se pospondrá por su estado de salud que le impide continuar con sus proyectos laborales.

Lucía Méndez (Instagram/@lucíamendezof)

Lucía Méndez es hospitalizada de emergencia por contagio de influenza, esto se sabe

De acuerdo con información de Radio Fórmula, la actriz tuvo que ingresar al hospital después de que se empezó a sentir mal al regresar de un viaje a Colombia.

“Tengo una noticia ya autorizada por Lucía Méndez. Desde hace tres días, Lucía está hospitalizada. No se había dado a conocer para no causar un rollo mediático” Periodista Vicky López en Radio Fórmula

La noticia no se había dado a conocer porque Lucía Méndez no quería causar alarmas innecesarias sobre su salud; no obstante, dos reporteros estaban indagando sobre lo ocurrido.

Lucía Méndez, actriz (Agencia México)

Lucía Méndez pensó que era gripa o el cansancio del viaje , pero para no especular llegó directamente al hospital; estuvo en observación y le pusieron oxígeno porque llegó sin respirar.

Finalmente, después de unos estudios realizados el día 28 de noviembre, salió con el resultado de un caso de influenza severa.

Hasta el momento se desconoce en qué hospital se encuentra, sin embargo, se sabe que lleva tres días bajo observación médica por la gravedad de sus síntomas.

EXCLUSIVA I Lucía Méndez (@LuciaMendezOf) es hospitalizada tres días por influenza severa. Ella cree que se contagió en un viaje de Colombia. Este es su estado de salud. #TodoParaLaMujer con @maxwoodside pic.twitter.com/gwiLBTKbWx — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) November 29, 2023

¿Cuál es el estado de salud de Lucía Méndez?

Pese a continuar hospitalizada, Lucía Méndez está bien y sin mayores complicaciones médicas desde el pasado lunes 27 de noviembre que fue ingresada.

“Tiene influenza pero no es grave, sigue en observación y va a estar hospitalizada dos o tres días más por recomendación del médico. Ahorita está con mascarilla de oxígeno” Periodista Vicky López en Radio Fórmula

La periodista Vicky López agregó que decidió dar esta información para que los fans y la prensa sepan que la actriz no se encuentra grave .

Lucía Méndez se ha mantenido activa en redes sociales pese a la enfermedad; si bien ella no aparece en las publicaciones, comparte videos de música en su cuenta de Instagram.