Lucía Méndez está bien apuntada a encontrar el amor a sus 68 años de edad ¿será por el colágeno? Una de sus amigas responde.

A inicios de de octubre, Lucía Méndez viajó a Argentina por proyectos de trabajo y también reveló que en este país tuvo varios romances.

Ahora, fans se cuestionan si Lucía Méndez encontró el amor en dicho viaje o si sigue en búsqueda de este.

Durante un encuentro con medios, Lucía Méndez fue cuestionada sobre su viaje a Argentina y bromeó diciendo que se iba a buscar novio.

“Me voy Argentina a buscarme un novio o un marido. He decidido que sea argentino”

Lucía Méndez contó que en su juventud sí tuvo un romance fugaz con un actor argentino, mismo que duró 20 días.

Pero el amor no prosperó, pues la lejanía fue apagando su noviazgo y todo quedó en una bonita anécdota.

“Diario hay romance (en Argentina) Lo recuerdo muy bien, pero amor de lejos, amor de tontos. Era un actor (...) padrísimo, me la pasé muy bien, como 20 días y luego ya me tuve que venir y ya no pasó nada, la distancia mata todo”

Lucía Méndez