Javier Ibarreche de 29 años de edad es detenido por la policía en plena contingencia y esto fue lo que pasó.

Javier Ibarreche compartió recientemente una experiencia inusual que vivió en la Ciudad de México.

Según relató en sus publicaciones de Instagram, fue detenido debido a que su vehículo no tenía autorización para circular.

En las imágenes que compartió se le ve mostrando una expresión de sorpresa ante la situación con su ya conocido toque humorístico.

““Wenos días, me enteré que hoy no circulo porque me lo hizo saber la oficial que me paró”

Javier Ibarreche