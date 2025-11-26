La estafa Pandoro es el escándalo que llevaría a la influencer italiana de 39 años de edad Chiara Ferragni a prisión, pero ¿qué es?

Dicho caso, también conocido como Pandorogate es en el que se le involucra a Chiara Ferragni sobre la estafa de dulces navideños que promocionaba con supuestos fines benéficos.

Luego de que en 2022, la marca de Balocco lanzó el Pandoro Pink Christmas, edición limitada Chiara Ferragni, con pandoros, que son bizcochos típicos de Navidad en Italia y que se promocionaba para fines de donación al Hospital Regina Margherita de Turín.

Sin embargo, no hubo donación alguna, pues la empresa ya había donado 50 mil euros (más de 1 millón de pesos al tipo de cambio actual) al centro médico meses antes de lanzar los productos al mercado.

Asimismo, la estafa Pandoro no solo se queda en eso, pues durante esta promoción los bizcochos se vendieron al triple de su preció, por lo que las empresas vinculadas a Chiara Ferragni recaudaron más de un millón de euros ( más de 21.2 mil millones de pesos).

Ventas de las cuales la influencer Chiara Ferragni habrá obtenido un beneficio de 2.2 millones de euros (casi de 47 millones de pesos), cifra que es mucho mayor a lo donado.

Además en este mismo caso, las autoridades también investigan la promoción con este mismo modus operandi de huevos de Pascua de la marca Chiara Ferragni, vendidos entre 2021 y 2022, y que según apuntaban un recaudación con actos de caridad.

Chiara Ferragni (Especial)

Chiara Ferragni asegura ser inocente en estafa Pandoro “solo fue un error de comunicación”

Ante la polémica por la estafa Pandoro, Chiara Ferragni podría enfrentar 1 y ocho meses de prisión al igual que los otros dos imputados, su colaborador Fabio Damato y el presidente de la empresa ‘Cerealitalia-ID’, Franco Cannilo.

Luego de que la Fiscalía en Milán solicitara ante el juez esta medida, sin embargo, desde que se inició el caso Chiara Ferragni asegura ser inocente en estafa Pandoro.

Al asegurar Chiara Ferragni que “solo fue un error de comunicación” y que jamás quiso hacer creer que cada compra equivaldría a una donación directa ‘todo lo que hicimos, lo hicimos de buena fe”.

Pese a esto será el próximo 19 de diciembre cuando Chiara Ferragni y los involucrados en la estafa Pandoro tengan el veredicto del juez, con el que se revelará si la influencer irá o no a la cárcel.