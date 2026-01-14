La italiana Chiara Ferragni ha quedado absuelta del “Caso Pandoro”, el escándalo que cambió las reglas para los influencers, luego de que el tribunal de Milán concluyó cerrar la investigación de fraude de dulces navideños.

Con una absolución completa, el Tribunal de Milán descartó la acusación de estafa agravada para Chiara Ferragni, la cual pudo llevar a la famosa influencer hasta un año y ocho meses de prisión.

Luego de considerar que no se tenían elementos suficientes para acreditar un engaño premeditado por parte de Chiara Ferragni.

Con ello, el tribunal determinó que lo planteado por la defensa de Chiara Ferragni se ajustó a los hechos, por lo que la donación al hospital se había realizado previamente y no dependía de las ventas, pero la falta de claridad en la estrategia publicitaria no constituye por sí misma una estafa del “Caso Pandoro” dulces navideños.

Chiara Ferragni queda absuelta tras el escándalo que cambió las reglas para influencers (Antonio Calanni / AP)

Chiara Ferragni se dice feliz tras quedar absuelta

Ante el fallo a su favor, a su salida del tribunal, la influencer italiana Chiara Ferragni se dijo feliz tras quedar absuelta del “Caso Pandoro”, el escándalo que cambió las reglas para los influencers.

“Se acabó una pesadilla, estoy muy feliz de haber recuperado mi vida. Han sido dos años muy duros. Tenía fe en la justicia, y se ha hecho justicia”. Chiara Ferragni

Así como también expresó a la prensa Chiara Ferragni su agradecimiento a sus abogados, por lo que refrendó su “confianza y tranquilidad” tras la decisión de la justicia italiana.

“Agradezco a mis abogados y a mis seguidores que, durante dos años, me han apoyado hasta aquí. Estamos todos emocionados”. Chiara Ferragni