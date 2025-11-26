La famosa influencer italiana de 38 años de edad, Chiara Ferragni podría enfrentar casi 2 años de prisión por estafa de dulces navideños.

Luego de la que la Fiscalía de Milán pidió este martes una condena de un 1 y ocho meses de prisión para Chiara Ferragni, así como para los otros dos imputados, su colaborador Fabio Damato y el presidente de la empresa ‘Cerealitalia-ID’, Franco Cannilo.

Tras la petición de prisión por estafa de dulces navideños, Chiara Ferragni se limitó a decir solamente: “tengo confianza, no puedo decir nada más”.

La estafa de dulces navideños señala a Chiara Ferragni de promocionar con supuestos fines benéficos su marca en 2021 y 2022 de unos huevos de Pascua de la marca Dolci Preziosi y de ‘pandoros’ unos bizcochos típicos de la temporada en Italia de la marca Balocco.

Según, las investigaciones la marca Balocco vendió los pandoros el triple de su precio con el logotipo de Chiara Ferragni, más de nueve euros (191.32 pesos al tipo de cambio actual) prometiendo que cada venta con llevaría una donación para el hospital pediátrico Regina Margherita de Turín.

Sin embargo, se descubrió que la donación se había hecho ‘a priori’, lo que quiere decir antes por lo que no dependía de las ventas.

Ya que la empresa ya había donado 50 mil euros (más de 1 millón de pesos) al centro médico meses antes de lanzar los productos al mercado.

Mientras que en la venta para la supuesta donación, las empresas vinculadas a Chiara Ferragni recaudaron más de un millón de euros ( más de 21.2 millones de pesos) con la campaña.

Y por lo que la Fiscalía estima que la influencer Chiara Ferragni habrá obtenido un beneficio de 2.2 millones de euros (casi de 47 millones de pesos).

Chiara Ferragni (Especial)

Será en diciembre cuando juez dicte sentencia a Chiara Ferragni por estafa de dulces navideños

Tras la petición de la fiscalía de casi 2 años de prisión por estafa de dulces navideños para Chiara Ferrari, ya también se sabe cuando el juez dictará sentencia.

Por lo que la próxima cita ante el juez se tiene prevista para el viernes 19 de diciembre, donde se presentará la defensa de Chiara Ferragni, para que el tribunal de Milán tome su decisión.