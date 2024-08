Jackpot ¡Lotería Mortal! es una película de comedia y acción de Amazon Prime Video dirigida por Paul Feig de 61 años, conocido por su trabajo en películas como “Bridesmaids” y “Spy”.

La cual cuenta con una premisa interesante, que se presta perfectamente para una sátira; que se ve reforzada por un elenco destacado en el género.

Esto hace que Jackpot ¡Lotería Mortal! sea una película muy divertida, aunque tampoco es algo fuera de los canones de las películas cómicas.

Aún así no se puede negar que tiene varios elementos que la hacen destacar como lo mejor de Amazon Prime Video de este año, si te quieres reír un rato.

Jackpot ¡Lotería Mortal! (Amazon Prime Video)

¿De qué trata Jackpot ¡Lotería Mortal!?

Jackpot ¡Lotería Mortal! se sitúa en un futuro cercano en California, donde el gobierno ha implementado una nueva y controvertida “Gran Lotería”.

Esta lotería no es como cualquier otra; la premisa de Jackpot ¡Lotería Mortal! es que el ganador puede ser asesinado antes del anochece.

Por lo que su premio pasaría a manos de su asesino de manera legal y sin alguna clase de repercusión de corte judicial.

La protagonista de la historia es Katie Kim, interpretada por Awkwafina de 36 años, una actriz venida a menos que se encuentra con el boleto ganador de la lotería.

Jackpot ¡Lotería Mortal! (Amazon Prime Video)

Ahora ella deberá de sobrevivir con ayuda de Noel, interpretado por John Cena de 47 años; un agente de protección semi retirado, que busca una redención protegiendo a Katie.

Así Jackpot ¡Lotería Mortal! nos da una mezcla perfecta de acción y comedia. Las escenas de acción están coreografiadas de manera impresionante, con persecuciones a alta velocidad, tiroteos y combates cuerpo a cuerpo.

Todo aderezado con mucha comedia física bien elaborada, así como diálogos que muestran la ironía de la situación que se ve en pantalla, donde parece que nadie cuestiona sus acciones, salvo la propia protagonista.

Con esto, Jackpot ¡Lotería Mortal! busca abordar cuestiones de moralidad y supervivencia, cuestionando hasta dónde estarían dispuestas a llegar las personas por dinero.

Jackpot ¡Lotería Mortal! (Amazon Prime Video)

Al mismo tiempo que se exploran las relaciones humanas y la importancia de la confianza y la lealtad en situaciones extremas; poniendo en la mesa si ser ”bueno” en un mundo corrupto tiene algún valor real.

Lo que nos da un filme con un trasfondo interesante, que se pierde un poco entre tanto chiste y escenas de acción; pero no que no por eso deja de ser relevante.

¿Cómo son las actuaciones en Jackpot ¡Lotería Mortal!?

Si por algo brilla Jackpot ¡Lotería Mortal!, más allá de su argumento con una dura crítica a la sociedad contemporánea y su laxa concepción de la moralidad, es en sus actuaciones.

Aunque ha intentado en otros géneros, las mejores actuaciones de Awkwafina es en la comedia, cosa que vuelve a demostrar en Jackpot ¡Lotería Mortal!

Su Katie Kim es tanto dulce e ingenua, como divertida y audaz en los momentos que se requiere; alguien con la que llegas a empatizar rápidamente.

Sobretodo porque representa a la “persona común”, esa que diariamente se esfuerza para sobrevivir en un mundo que constantemente le escupe en la cara; pero que al final lo único que puede hacer es seguir resistiendo esperando que todo mejore.

Jackpot ¡Lotería Mortal! (Amazon Prime Video)

Sin embargo, Jackpot ¡Lotería Mortal! no sería nada sin el Noel de John Cena, quien también se ha consumado como un gran actor cómico, luego de su paso por la WWE.

Noel es el contrapeso perfecto, pues mietras Katie sufre el estrés de ver su vida en peligro, el agente trata siempre de mantener la calma; llegando a mostrar una visión del mundo bastante infantil.

Pues a pesar de todo lo que hace y ha vivido, trata de regir su vida bajo un código propio de un héroe de caricatura; generando una increíble química con la personalidad cínica de la protagonista.

Por último tenemos al siniestro Louis Lewis, interpretado por Simu Liu de 35 años, dueño de la empresa de protección más grande de la ciudad en el universo de Jackpot ¡Lotería Mortal!

Jackpot ¡Lotería Mortal! (Amazon Prime Video)

Es alguien astuto y carismático, que oculta sus verdaderas intenciones tras una fachada alegre de buena persona.

Se puede decir que es todo un “villano de manual”; pero no por ello su peso en la trama y actuación dejan de ser menos efectivas.

¿Vale la pena Jackpot ¡Lotería Mortal!?

Es posible que Jackpot ¡Lotería Mortal! no pase a los registros de la historia en el género de comedia; eso no significa que no sea una película interesante y divertida.

La premisa de Jackpot ¡Lotería Mortal! es bastante oscura; Paul Feig la sabe llevar muy bien al terreno de lo cómico, sin reducir su impacto o relevancia en el mundo actual.

Asimismo todos y cada uno de los actores y actrices hace un excelente trabajo; tanto en sus diálogos, como en las múltiples escenas de acción.

Si estás buscando una película entretenida, con buen humor negro y que te puede poner a pensar un rato; esta es la mejor opción.