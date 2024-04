¿Cancelan a Michelle Renaud en las redes sociales? La actriz es blanco de críticas luego de que se revivió los polémicos comentarios que hizo sobre el feminismo.

El nombre de Michelle Renaud -de 35 años de edad- se convirtió en tendencia luego de que se viralizó una declaración que hizo sobre su “rol de mujer” en la casa.

Michelle Renaud habló en un podcast sobre la dinámica de su relación con Matías Novoa -de 43 años de edad-, pero sorprendió y es que sus comentarios fueron considerados como antifeministas.

Usuarios no han dudado en arremeter en contra de Michelle Renaud, pues consideran que no ayudan a la idea de tener mujeres empoderadas e independientes.

Aunque los comentarios de Michelle Renaud fueron realizados un par de meses atrás, ahora se volvieron a viralizar.

Michelle Renaud se ha mostrado muy enamorada de Matías Novoa, incluso la pareja se encuentra esperando a su primer hijo juntos.

Desde el primer momento Michelle Renaud se dijo dispuesta a formar una familia con Matías Novoa, por lo que la actriz viajó a España para tener a su bebé en ese país.

Aunque se encuentra en otro país, Michelle Renaud se convirtió en tendencia luego de que se revivieron unas declaraciones que hizo sobre el feminismo y su papel en su relación con Matías Novoa.

El pasado mes de febrero Michelle Renaud participó en el podcast “Me Late Ser Humano” de Irán Castillo y Pepe Ramos, donde abrió su corazón sobre su relación.

Sin embargo, Michelle Renaud sorprendió en el episodio titulado “Construyendo una familia” al realizar comentarios que van en contra del pensamiento feminista.

Y es que Michelle Renaud señaló que ella se siente cómoda asumiendo el papel de una mujer que generalmente se encuentra en su hogar y atender a su familia.

Michelle Renaud señaló que entendió que su papel era apoyar a Matías Novoa en su rol como proveedor de su familia.

En este sentido, Michelle Renaud señaló que Matías Novoa es un hombre que “resuelve”, por lo que entendió que su rol como mujer se encuentra en el hogar.

“Yo me ocupaba de mi vida, la de ellos y aparte tenía que seguir manteniendo y de repente me encuentro con una persona que es un hombre, que tiene su casa, que resuelve y que te dice ‘Eso no te corresponde’. Yo entendí que a mí me toca hacer el rol de la mujer”

Michelle Renaud