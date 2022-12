¿Qué dijo Federico Zapata sobre México y por lo que terminó expulsado de Los Caligaris? El músico se encuentra en medio de la controversia luego de que salió a defender al portero de Argentina.

A menos de una semana de la final del Mundial de Qatar 2022, la pasión por el futbol continúa a flor de piel y así lo demostró Federico Zapata, trombonista de Los Caligaris.

Federico Zapata se encuentra en medio de la controversia luego de que realizó una publicación en la que insultó a la afición mexicana. Su comentario de inmediato generó un sinfín de críticas.

Tras la polémica, Los Caligaris anunciaron que Federico Zapata terminó expulsado de la banda argentina, pero qué dijo el músico que causó la molestia en las redes sociales.

El pasado domingo 18 de diciembre se realizó la final del Mundial de Qatar 2022, las reacciones por el triunfo de Argentina no han cesado en las redes sociales.

El cronista mexicano Paco Villa utilizó su cuenta de Twitter para criticar la actitud del arquero argentino Emiliano “Dibu” Martínez después de haber vencido a Francia.

En su publicación, Paco Villa de 53 años de edad señaló que pese a que el portero es un gran arquero, es el “más fanfarrón y el competidor más despreciable del orbe”.

Federico Zapata, integrante de Los Caligares, utilizó su cuenta de Twitter para refutar la postura del analista y comentarista de deportes Paco Villa, sin embargo arremetió en contra de los mexicanos.

En su cuenta de Twitter, Federico Zapata criticó el deporte en México señalando que solo los extranjeros sobresalen en el futbol por lo que mejor los mexicanos deberían de probar con otros deportes como el futbol americano o el beisbol.

Su comentario de inmediato generó un sinfín de críticas pues usuarios le recordaron que no debería expresarse de los mexicanos de esa manera cuando la agrupación de la que forma parte ha tenido gran éxito en el país.

En medio de la controversia que generó su publicación, Federico Zapata decidió eliminarla y ofrecer disculpas por lo que había comentado tachando su mensaje como “desafortunado”.

Federico Zapata pidió no involucrar a Los Caligaris pues señaló que fue un comentario personal y destacó que no quería ponerse en contra de un pueblo que le ha dado tanta alegría.

“Disculpas para toda la gente que se sintió ofendida por un comentario desafortunado de mi parte. No era mi intención ponerme en contra de un pueblo que me ha dado tanta alegría y tantas experiencias hermosas, no involucren a la banda porque ellos no me dicen qué escribir”

Federico Zapata