Federico Zapata, trombonista de la banda argentina Los Caligaris, se burló de México por su desempeño en el futbol, pero ahora llora arrepentido, pues ha sido expulsado del grupo que año con año agenda múltiples shows en tierra azteca.

Todo comenzó cuando Federico Zapata respondió a una crítica que el comentarista deportivo Paco Villa le hizo en Twitter a Emiliano, ‘Dibu’, Martínez, portero de la selección argentina, por su polémica actitud tras coronarse campeón del mundo.

Federico Zapata no soportó las palabras del comentarista mexicano y le respondió lanzandose en contra de todo el pueblo mexicano, lo que hizo reaccionar a los internautas mexicanos e incluso a Los Caligaris, con malas noticias para su músico.

El lunes 19 de diciembre, Paco Villa dedicó un tuit a Emiliano, ‘Dibu’, Martínez, destacando sus grandes habilidades como arquero de Argentina, pero rechazando las actitudes groseras que ha tenido tras ganar el Mundial de Qatar 2022.

Algunos hinchas argentinos no se tomaron a bien la crítica y le respondieron a Paco Villa. Uno de ellos fue Federico Zapata, de Los Caligaris, quien al estilo de ‘Dibu’ Martínez, contestó:

El lamentable comentario de Federico Zapata no tardó en hacer reaccionar a los internautas mexicanos, quienes le echaron en cara sus palabras, exigiéndole que no vuelva apresentarse en México si tiene una opinión tan mala de sus residentes.

Minutos después, el músico de Los Caligaris pareció haberse dado cuenta de su error y procedió a borrarlo, sin tomar en cuenta que lo que pasa en la red, se queda ahí para siempre.

Enseguida, Federico Zapata compartió una publicación en su perfil de Twitter, donde ofreció disculpas:

Disculpas para toda la gente que se sintió ofendida por un comentario desafortunado de mi parte , no era mi intencion ponerme en contra de un pueblo que me ha dado tanta alegria y tantas experiencias hermosas , no involucren a la banda porque ellos no me dicen que escribir...

Federico Zapata, músico de Los Caligaris