Lusito Comunica -de 34 años de edad- se mostró decepcionado por no poder asistir al Festival de la Caca de Vaca, el Gorehabba.

El Gorehabba es un festival de la India, donde pobladores y turistas se arrojan caca de vaca, un día después del Bali Padyami, festival de las luces.

Gorehabba, el Festival de la Caca de Vaca de India al que Luisito Comunica quería asistir

El Festival de la Caca de Vaca en India se realizará el 23 de octubre en Gumatapura, India, y se describe como una ceremonia religiosa.

La historia del Gorehabba o Festival de la Caca de Vaca narra que el dios Beereshwara nació del excremento de vaca.

Gorehabba o Festival de la Caca de Vaca (YouTube/IndiaToday)

Es por eso que los pobladores creen que la caca de vaca tiene propiedades curativas, ya que proviene de un animal sagrado.

Previo al Gorehabba, los pobladores colectan la caca de las vacas de toda la zona y posteriormente se traslada al templo por bueyes adornados con flores.

Actualmente, también se utilizan tractores para llevar la caca de vaca al templo.

Posteriormente, un sacerdote bendice la caca de vaca y se tira en el suelo.

Hombres de todas las edades se colocan en los montones de excremento y comienzan a lanzarla entre ellos .

Los participantes en el Festival de Caca de Vaca vienen de toda India y del mundo, para documentar el Gorehabba o en busca de curar alguna enfermedad.

Luisito Comunica se perdió el Festival de Caca de Vaca

El 22 de octubre, un día antes del Gorehabba, Luisito Comunica reveló que le negaron la visa para entrar a la India.

Luisito Comunica contó en sus historias de Instagram, que el soñaba con asistir al Festival de la Caca de Vaca.

Pero, no podrá entrar a la India y se perderá el Gorehabba, lo cual provocó que el influencer llorara.

Luisito Comunica mencionó que se quedaría unos días en Singapur y su amigo Cuchao Pérez sí asistiría al festival, por lo que compartiría la experiencia con el influencer.