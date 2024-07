¿Mariana Echeverría está peleada con sus compañeros de Me Caigo de Risa? La conductora reconoció distanciamiento al elegir La Casa de los Famosos México 2024.

Tras varias especulaciones, Mariana Echeverría -de 40 años de edad- fue confirmada como la décima habitante de la segunda temporada de La Casa de los Famosos México.

En anuncio de Mariana Echeverría como participante de La Casa de los Famosos México 2024, se dio en medio de una conferencia por la décima temporada del programa Me Caigo de Risa.

Es por ello por lo que a Mariana Echeverría se pudo ver junto con sus compañeros de Me Caigo de Risa luego de que se especuló que había un distanciamiento entre ellos.

Tras esta situación, se dio a conocer que el supuesto distanciamiento entre Mariana Echeverría y sus compañeros de Me Caigo de Risa se dio por una estrategia para La Casa de los Famosos México 2024.

Sin embargo, Mariana Echeverría confirmó un distanciamiento con un compañero de Me Caigo de Risa ¿se trata de Faisy?

A una semana del estreno de La Casa de los Famosos México 2024 se confirmó a Mariana Echeverría como la décima habitante.

Mariana Echeverría se mostró muy nerviosa por este nuevo reto en su carrera, sin embargo el anuncio se dio en medio de chismes sobre un distanciamiento con sus compañeros de Me Caigo de Risa.

Y es que las grabaciones de la décima temporada de Me Caigo de Risa comenzaron sin la presencia de Mariana Echeverría, por lo que muchos se cuestionaron sobre qué había pasado.

Tras ser confirmada como habitante de La Casa de los Famosos México, Mariana Echeverría concedió una entrevista con Pablo Chagra.

Durante su conversación, Mariana Echeverría confesó que si tuvo un distanciamiento con un compañero del programa Me Caigo de Risa.

Aunque no quiso revelar si se trataba de Faisy, Mariana Echeverría destacó que fue muy evidente que si hubo un alejamiento después de ser tan amigos.

Sin embargo, Mariana Echeverría dejó en claro que tampoco se trata de un gran problema.

Me Caigo de Risa (@mecaigoderisaof / Instagram)

Mariana Echeverría destacó que tiene una buena relación con todo el elenco de Me Caigo de Risa, pero con algunos puso cierta distancia.

Aunque no quiso mencionar nombres, Mariana Echeverría insinuó que si afectó su relación con sus compañeros de Me Caigo de Risa el hecho de que decidiera entrar en La Casa de los Famosos México 2024.

“Con todos me llevo muy bien, con otros puse un poco de distancia. Poco influyó mucho el que ahora yo esté aquí en este proyecto y a lo mejor no en otro”

Mariana Echeverría puntualizó que pronto podría revelar lo que pasó, porque si estuvo fuerte pero las cosas se fueron acomodando para ella.

Para no hablar más sobre el tema, Mariana Echeverría dejó en claro que fue algo personal.

View this post on Instagram

Pese a que Mariana Echeverría reveló que si tuvo un distanciamiento con un compañero de Me Caigo de Risa, el productor de la emisión señaló que fue una estrategia.

El productor Lalo Suárez agradeció a los miembros del programa Me Caigo de Risa por guardar el secreto y no revelar que Mariana Echeverría iba a La Casa de los Famosos México 2024.

Lalo Suárez señaló que los miembros tuvieron que guardar el secreto y aguantarse las criticas por la supuesta pelea entre Faisy y Mariana Echeverría.

“Porque se han tenido que morder la lengua durante 2 meses y han tenido que aguantar los comentarios del público: ‘es que se pelearon, es que no sé qué, es que no son amigos’. Ellos no podían contarle al público la verdad”

Lalo Suárez