¿Galilea Montijo ya reveló la fecha de estreno de La Casa de los Famosos México 2024? En pleno programa en vivo confesó más detalles sobre el reality.

Este miércoles 5 de junio, el programa Hoy se vistió de manteles largos por la celebración del cumpleaños número 51 de Galilea Montijo.

Sin embargo, Galilea Montijo decidió cambiarlo y tuvo una fiesta de quince años, ya que confesó que su sueño siempre había sido una y su cuerpo sentía que tenía esa edad.

Pero en plena celebración, Galilea Montijo sorprendió al revelar más detalles sobre La Casa de los Famosos México 2024.

Y es que aunque ya había confirmado que sería la conductora, ahora dio a conocer la fecha de estreno de la segunda temporada de La Casa de los Famosos México.

A un año de que se estrenó la primera temporada de La Casa de los Famosos México, Galilea Montijo sorprendió a todos al revelar la fecha de estreno de la segunda temporada.

Cecilia Galliano no gustó en La Casa de los Famosos México, pero vuelve en la segunda temporada

En pleno programa en vivo, Galilea Montijo fue confirmada como la conductora titular de La Casa de los Famosos México 2024, aunque previamente ella ya lo había dicho.

Sin embargo en esta ocasión, Galilea Montijo reveló que solamente estará los miércoles y domingos conduciendo la emisión, tal y como lo hizo en la temporada anterior.

Al hablar sobre lo que se viene en La Casa de los Famosos México 2024, Galilea Montijo confirmó la fecha de estreno.

Galilea Montijo reveló que La Casa de los Famosos México 2024 se va a estrenar el próximo 21 de julio.

“Oficialmente 21 de julio exactamente arrancamos la segunda temporada de ‘La Casa de los Famosos México’, ahí voy a tener el honor, la diversión de estar por segundo año con todos ustedes y me encanta la idea”

Durante su intervención Galilea Montijo confesó que se vienen meses de mucho trabajo para ella.

Y es que confesó que no solo le tocará trabajar en La Casa de los Famosos México 2024, sino que además es gran fan del reality.

En medio de su emoción por el estreno de La Casa de los Famosos México 2024, Galilea Montijo dio una mala noticia para los televidentes de Hoy.

Y es que Galilea Montijo reveló que se va a ausentar unos días de Hoy, porque se tomará unos días de vacaciones.

Galilea Montijo destacó que estos días fuera de Hoy van a ser muy útiles y es que se viene mucho trabajo para ella.

En su conversación, Galilea Montijo adelantó que será el próximo fin de semana cuando tome sus cosas y se vaya de vacaciones.

“Me voy a tomar unas semanas de vacaciones, porque ya me tocan mis vacaciones. Me voy a ir unas semanitas nada más de vacaciones, el fin de semana ya me voy. También para descansar un ratito, porque vienen unos meses de mucho trabajo”

Galilea Montijo