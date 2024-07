La espera terminó, se confirma a Karime Pindter como la novena habitante de La Casa de los Famosos México 2024.

A poco más de una semana del estreno de la segunda temporada de La Casa de los Famosos México, ya se confirmó a otro participante del reality show más esperado.

Se trata nada más y nada menos que de Karime Pindter -de 31 años de edad-, quien confesó que aceptó la propuesta luego de que rechazó estar en la primera temporada.

Karime Pindter es conocida por su participación en varios reality shows, por lo que se encuentra lista para entrar a La Casa de los Famosos México 2024.

Cabe recordar que ya se había especulado sobre la entrada de Karime Pindter a La Casa de los Famosos México 2024, por lo que algunas personas no se sorprendieron con este anuncio.

Este miércoles 10 de julio se confirmó a Karime Pindter como la novena habitante de La Casa de los Famosos México 2024.

Todo sucedió durante la emisión del programa Hoy y es que antes de finalizar la emisión, realizaron un enlace con Odalys Ramírez y Diego de Erice.

Odalys Ramírez y Diego de Erice se encontraban en un evento por lo que ahí confirmaron la participación de Karime Pindter en La Casa de los Famosos México 2024.

Durante su participación Karime Pindter se mostró muy emocionada de participar en la segunda temporada de La Casa de los Famosos México, aunque ya ha participado en otros reality.

Cabe recordar que Karime Pindter alcanzó gran popularidad gracias a su participación en el programa Acapulco Shore.

Sin embargo, Karime Pindter se mostró nerviosa de participar en La Casa de los Famosos México 2024 por el gran alcance que tiene.

Tras su presentación, Karime Pindter señaló que ella llevará a La Casa de los Famosos México 2024 mucha diversión.

Y es que Karime Pindter se dijo dispuesta a realizar de todo dentro del reality.

Karime Pindter aseguró que pese a que ya ha participado en varios reality, siente que ahora la van a conocer a fondo ya que se mostrará más vulnerable.

“Ahora me van a ver más vulnerable, me van a conocer a fondo, como nunca me han visto”

Karime Pindter