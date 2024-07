La Casa de los Famosos México 2024 ha revelado al octavo habitante, un querido influencer que ya se ve ganador.

Así, el jueves 4 de julio se dio a conocer la identidad del octavo famoso que ingresará al popular reality show: Ricardo Peralta, de 29 años de edad.

“Influencer, creativo, irreverente y carismático ¡Síiii! Es torpecillo y es mi octavo revelado de La Casa de los Famosos México 2024″ La Casa de los Famosos México 2024

Ricardo Peralta es el octavo habitante de La Casa de los Famosos México 2024 (Instagram | Captura de pantalla)

Ex participante y ganador de MasterChef Celebrity 2022, además de que es un querido influencer conocido por el canal de Youtube, Pepe y Teo.

Ricardo Peralta ya tiene experiencia en programas de televisión, a pesar de que su carrera la inició en el mundo del internet.

Tras el anuncio, el influencer aseguró estar muy emocionado por formar parte de este proyecto y prometió a sus fans mostrarse tal cual es en la competencia.

Ricardo Peralta adelantó durante su presentación que viene con todo, incluso a tener una relación más íntima con alguno de sus compañeros en La Casa de los Famosos México 2024.

El influencer destacó que es una persona transparente y que está dispuesto a “portarse mal”, pues mantiene una relación abierta con su novio.

“Yo soy una persona my real y si una persona no me cae bien se lo voy a decir, si yo llego a ser un mueble sáquenme.”, dijo Ricardo Peralta.