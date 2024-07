La cuenta regresiva para el inicio de La Casa de los Famosos México 2024 sigue avanzando y ahora es Luis ‘Potro’ Caballero el séptimo habitante confirmado que entrará al reality show.

Ya con bastante experiencia en los realities, aunque en otro formato, fue como en el noticiero de Despierta, anunciaron que Luis ‘Potro’ Caballero se une a La Casa de los Famosos México 2024.

Quien conoce a Luis ‘Potro’ Caballero -de 32 años de edad- sabrá que el influencer ama el chisme y meter cizaña, de modo que este podría ser un gran aporte para pegar en La Casa de los Famosos México 2024.

Ya se veía venir, pero al fin fue confirmado que Luis ‘Potro’ Caballero, conocido por su participación en Acapulco Shore, se suma a La Casa de los Famosos México 2024 como el séptimo habitante.

Ahora, Luis ‘Potro’ Caballero entra no solo como un influencer, sino como una estrella de realities que suma al menos cuatro a su experiencia como:

Pese a esta experiencia, Luis ‘Potro’ Caballero aseguró que no entra a La Casa de los Famosos México 2024 con alguna estrategia, pues solo de dejará llevar.

Pero eso sí, dejó claro que aunque no tenga un plan sobre su participación, sabe que no tiene que engancharse con las nominaciones ni los puntos del reality.

“Que se me resbale absolutamente todo, voy a fluir (...) no me lo voy a tomar personal”.

Luis 'Potro' Caballero, habitante de La Casa de los Famosos México.