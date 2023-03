Irma Serrano murió está madrugada de miércoles a los 89 años de edad de un infarto al corazón, noticia que causó revuelo en redes sociales y principalmente en el mundo de la farándula.

Poncho de Nigris, de 46 años de edad, fue de los primeros en expresar su más sentido pésame, por lo que gente de inmediato se interesó en la vida y en los romances de La Tigresa.

Esto porque en el pasado Irma Serrano y Poncho de Nigris tuvieron un falso romance, el cual tenía como objetivo poner celoso a Pato Zambrano, de 53 años de edad.

Por lo que inevitablemente mucha gente ahora se pregunta si la artista tuvo hijos y sino cuál fue la razón...

Irma Serrano ‘La Tigresa’ (@irmaserrano.oficial - Instagram)

¿Irma Serrano tuvo hijos?

No, a pesar de haberse involucrado en varias relaciones amorosas, Irma Serrano no tuvo hijos y tampoco contrajo matrimonio, lo que por muchos años no fue bien visto por la sociedad.

Irma Serrano pudo haber sido madre

Sin embargo, Irma Serrano sí quería ser madre por lo que a sus más de 70 años se sometió a una fecundación “in vitro”.

La Tigresa usó el esperma congelado que le dejó el empresario Alejo Peralta, quien fuera su pareja y quien murió en 1997, para lograr su cometido.

Aunque estaba consciente de su edad, la también productora teatral deseaba que las cosas salieran bien, pero ocurrió todo lo contrario.

Irma Serrano "La Tigresa" (Ricardo Castelan / Cuarto Oscuro)

En enero de 2004, Irma Serrano, a poco de haber anunciado su embarazo, informó haber perdido al bebé.

De acuerdo con la artista, la pérdida tuvo lugar durante la cena de Año Nuevo de 2003; comenzó a sentirse mal, fue al baño y arrojó coágulos de sangre.

En aquel momento dijo no estar sorprendida por la pérdida ya que los médicos le advirtieron que su avanzada edad ponían en riesgo al producto.

No obstante, culpó a la prensa de la muerte de su hijo ya que se burlaron y hasta aseguraron que su embarazo era falso, lo que siempre negó asegurando que no necesitaba inventar para hacerse de más fama.

Así como aseguró que haría todo lo posible para tener un hijo, incluso de habló de alquilar un vientre, pero esto no ocurrió.