Irma Serrano, quien murió a los 89 años de edad el 1 de marzo, tuvo un romance con Pato Zambrano, el cual terminó con una grave acusación.

La extravagante belleza de Irma Serrano la hizo destacar en el cine mexicano y sus relaciones sentimentales siempre fueron del dominio público.

Entre sus parejas más conocidas están:

Patricio Zambrano se defiende y asegura que no despojó a Irma Serrano de su dinero

Este último -Pato Zambrano- acababa de salir del reality Big Brother, cuando comenzó una supuesta relación sentimental con Irma Serrano.

La supuesta relación de Irma Serrano y Pato Zambrano, se originó a inicios del 2000, luego de que él se volviera popular por su participación en el reality Big Brother.

Pato Zambrano se convirtió en un controvertido personaje por sus acciones dentro del programa, pero tras su salida, comenzó a tener una relación con Irma Serrano.

Irma Serrano y Patricio Zambrano se dejaron ver en varios eventos, por lo que se comenzó a especular que eran pareja.

En ese entonces, Patricio Zambrano era 30 años menor que Irma Serrano , por lo que su cercanía con la actriz era criticada.

Patricio Zambrano fue señalado de interesado y hasta estafador , pues rumores señalaban que estaba por interés con Irma Serrano.

Al final, la relación terminó con una grave acusación, pues Irma Serrano dijo que Pato Zambrano la había intentando envenenar con una quesadilla.

20 años después del romance entre Patricio Zambrano e Irma Serrano, el también político habló de cómo había sido su relación con ‘La Tigresa’.

Durante una entrevista con Fernando Lozano, Pato Zambrano habló de cómo había sido su romance con Irma Serrano, la cual describió como un privilegio.

“A mí cuando me pregunta sobre Irma, para mí es un honor haber compartido mi vida con ella. La Irma íntima era muy diferente a la cara que ella daba afuera”

Pato Zambrano cuenta que los programas de espectáculos les pagaban para hacer ‘show’.

La expareja de Irma Serrano ha sido cuestionado sobre si tuvo intimidad con la actriz, pero Pato Zambrano asegura que esa respuesta se la va llevar a la tumba.

“Con eso me voy a morir yo (...) Ella no se me insinuaba, ella siempre andaba encuerada, en la casa de Acapulco ella nunca traía nada”

Pato Zambrano