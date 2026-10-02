Poncho de Nigris negó que lo hayan detenido en Monterrey y explica cómo surgió el rumor en redes sociales.

Algunos medios publicaron que Poncho de Nigris había sido detenido en San Pedro Garza García, por lo que el influencer hizo un video para aclarar el malentendido.

El conductor explica que el rumor sobre su detención surgió, luego de que varias personas presenciaran cuando esperaba su multa por romper una regla de tránsito.

Poncho de Nigris responde a rumores sobre haber sido detenido

Poncho de Nigris compartió que un policía de tránsito lo detuvo, pero solo lo multó, ante los rumores en redes sociales donde se dijo que le quitaron su camioneta.

“Anda circulando una nota de que me detuvieron unos policías en San Pedro y que me quitaron mi camioneta, puras mentiras. Me detuvo un policía de tránsito en San Pedro” Poncho de Nigris

Poncho de Nigris (Instagram/@ponchodenigris)

Poncho de Nigris expresó que lo infraccionaron por invadir un carril y él detuvo su auto por unos minutos.

¿Cómo inició el rumor de que Poncho de Nigris había sido detenido? Él responde

Poncho de Nigris explicó que varias persona vieron cuando el policía le marcó el alto y estaba esperando su multa, por lo que surgió el rumor de que lo habían detenido.

El influencer mencionó que estuvo esperando su multa por dos horas y en ese tiempo acudieron algunas patrullas hasta el lugar donde se encontraba.

Es por eso que trascendió que lo habían detenido e incluso que su auto estaba retenido.

Al final, Poncho de Nigris envió un saludo al policía que lo detuvo y aclaró que estaba en su casa: “Ya para que dejen de hacer chisme, no me quitaron la camioneta, no soy delincuente ni nada”.