A pesar de no haber ganado La Casa de los Famosos México, a Poncho de Nigris -de 47 años de edad- le alcanzó para estrenar casa para su familia.

Poncho de Nigris, en compañía de su esposa Marcela Mistral -de 34 años de edad- presumen lo que será su próxima casa en una de las zonas más exclusivas de Monterrey, Nuevo León.

La pareja ha compartido algunos detalles del interior de su nuevo hogar, dejando sorprendidos a sus seguidores.

Serrath no está jugando y ya mostró las primeras conversaciones con Poncho de Nigris

¿Qué pasó entre Poncho de Nigris y Serrath? La Casa de los Famosos México no terminaría sin polémica

Poncho de Nigris y Marcela Mistral han demostrado que pese a las polémicas han retomado su vida en familia, reflejando una relación sólida.

Luego de haber llegado a la final de La Casa de los Famosos México, Poncho de Nigris ha retomado su vida junto a su familia regresando con el proyecto de su nuevo hogar.

En un video para su canal de Youtube, Poncho de Nigris y Marcela Mistral han compartido detalles de la “casa de sus sueños”.

A pesar que ambos eligieron la casa, quien se encarga de decidir la decoración y cosas técnicas de la propiedad es Poncho de Nigris.

Tiene varias habitaciones con techos altos con diferentes texturas en las paredes, y a pesar de que todavía no cuentan con tapices o muebles, esta se convertirá en una lujosa casa.

En cuanto al exterior, el jardín trasero es una de las áreas más llamativas de la casa, pues tiene una gran vista hacia las montañas y palmeras que se encuentran alrededor de la zona.

En el centro se encuentra una pequeña alberca pensada para la diversión de sus hijos y las reuniones familiares.

Poncho de Nigris y Marcela Mistral están orgullosos del hogar que van construyendo, gracias a su trabajo en equipo que han logrado por más de 6 años de matrimonio .

En la última entrega de su popular podcast “Viejos Lobos de Mar”, Poncho de Nigris se sinceró sobre las dificultades familiares que ha enfrentado después del reality show.

Poncho de Nigris reveló que está experimentando diferencias con Marcela Mistral, así como su proceso de readaptación a su vida cotidiana.

“Estoy viviendo un proceso difícil, tengo un mes que no entiendo muchas cosas, que a veces me dan ganas de salir corriendo de la casa y regresarme a encerrarme allá. No tenía tantos problemas como en la vida real”

Poncho de Nigris