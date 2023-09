Mamá de Poncho de Nigris lo puso en aprietos cuando en uno de sus podcast reveló que éste la acosaba cuando era un niño.

Razón por la que lo llamó “enfermo”, pero además, Leticia Guajardo, mamá de Poncho de Nigris, también aseguró que acosaba su hermana.

En TikTok circula un video de la mamá de Poncho de Nigris llamándolo enfermo porque de niño la acosaba, confesión que surgió en uno de los podcast de la polémica familia.

El tema salió a relucir porque Poncho de Nigris, de 47 años de edad, comenzó a recordar anécdotas de su juventud, fue entonces cuando dijo estar traumado por su mamá.

De acuerdo con el influencer, su mamá Leticia Guajardo, de 71 años de edad, le pedía cosas a él y sus hermanos cuando se estaba bañando por lo que muchas veces la vieron desnuda.

Tal declaración molestó a Leticia Guajardo quien de inmediato aseguró que el influencer mentía ya que él era quien la veía y le hacía comentarios inapropiados.

“Siempre andabas viéndome, me caías gordo. Yo estaba de espaldas y decías: ‘Qué buena estás mamá, si yo fuera otro...’ Perdóname pero eras un enfermo”

Ante las declaraciones, el exintegrante de La Casa de los Famosos se incomodó y enseguida aseguró que era mentira: “¿Qué te pasa mamá? Soy tu hijo ¿Qué pedo?”, expresó.

La mamá de Poncho de Nigris además de acusarlo de verla cuando estaba semidesnuda y de hacerle comentarios inapropiados, lo señaló por acosar a su hermana.

“Perdóname, pero no se me olvida, siempre andabas de fisgón, a Letty no se diga, te trepabas ahí para verla y era tu hermana”

Leticia Guajardo