Serraht no está jugando y ya mostró las primeras conversaciones con Poncho de Nigris.

A Poncho de Nigris le va costar muy caro no acordarse del nombre de Serrath, pues la actriz está dispuesta a desenmascarar su supuesta infidelidad.

Durante una entrevista con Chisme No Like, Serrath aseguró que ha hablado con Poncho de Nigris y Marcela Mistral, incluso tenían una amistad.

¿Qué pasó entre Poncho de Nigris y Serrath? La Casa de los Famosos México no terminaría sin polémica

La actriz se mostró muy molesta, pues no entiende cómo Poncho de Nigris se atreve a decir que no la conoce, cuando hasta coqueteó con ella.

Serrath –de 32 años de edad- se fue contra Marcela Mistral, pues dice que su único talento es se la esposa de alguien.

“Resulta que me desconoce, que me estoy colgando de ella ¿quién es ella? La esposa de ¿no? Yo no necesito ser la esposa de nadie, yo soy Serrath”

