En 2017, Polo Morín anunció su romance con Lambda García. El actor publicó en Instagram su primera fotografía juntos.

En aquel momento fans de Polo García y Lambda García celebraron la relación, la cual terminó en malos términos.

Dos años después, Polo Morín anunció el rompimiento. En diversos medios de comunicación se habló de una presunta infidelidad por parte del exconductor de Hoy, misma que se confirmó hasta años después.

Polo Morín se quiso morir al terminar con Lambda García

Lambda García -de 38 años de edad- le rompió el corazón a Polo Morín -de 34 años de edad, quien tuvo que pedir ayuda a su mamá para salir de una fuerte depresión.

A su paso por el podcast de Roberto Carlo -de 38 años de edad-, Polo Morín recordó haber sufrido mucho cuando terminó su noviazgo con Lambda García.

“Cuando corté con él, me llevó la fregada. Me puse muy mal, me deprimí muchísimo” Polo Morín

Polo Morín cayó en depresión tras ruptura con Lambda García (Roberto Carlo / YouTube)

Polo Morín recuerda haber llamado a su mamá para pedirle que fuera a vivir con él debido a que ya no tenía deseos de vivir.

Por lo que su mamá se mudó con él un mes y al ver que su tristeza no disminuía lo convenció de recurrir a un psiquiatra.

“Le hablé a mi mamá como niño chiquito de mami. Le dije: ‘Por favor, vente conmigo porque no estoy pudiendo, ya no quiero estar en esta vida’. En mi cabeza era, me están dejando por alguien más. Mi mamá me limpiaba las lágrimas. Me llevaron a una psiquiatra”

Gracias a la intervención del especialista, Polo Morín entendió que desarrolló una codependencia alrededor de Lambda García.

Reconoció que no tenía amigos a quien llamar para contarles cómo se sentía. Aunque su fama era mucha y siempre tenía gente alrededor para acompañarlo de fiesta, no creaba conexiones reales.

Además de que su estilo de vida no era muy saludable. Tomaba frecuentemente y no se ejercitaba.

“Cuando eres una persona frágil y no tienes cimientos te caes, fue lo que pasó con mi ex. En ese momento sentía que no tenía amigos, tenía miles, pero solo los que se quieren ir de fiesta, no había nadie a quien yo sintiera y decirle: No puedo parar de llorar” Polo Morín

¿Por qué terminaron Polo Morín y Lambda García?

De acuerdo con Polo Morín, los dimes y diretes que se publicaban en diversos medios de comunicación sobre su relación con Lambda García terminó afectándola.

Sin embargo, aunque el noviazgo era “muy bonito”, Lambda García sí engañó a Polo Morín con un amigo en común.

“Él siguió su historia con otro amigo que era amigo mío y esta bien, ya le doy vuelta a eso” Polo Morín reveló a Roberto Carlo

Debido a que han pasado varios años y que el actor logró superar la ruptura no hablará de lo qué ocurrió.

Además de que actualmente los exnovios son amigos, pero principalmente porque Polo Morín nuevamente encontró el amor con el nadador mexicano Bernardo Abascal -de 27 años de edad-.