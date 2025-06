Lambda García tuvo que ser desalojado cuando grababa la novela ‘Juegos de amor y poder’ por el incendio en un edificio.

El lunes 20 de enero, algunos actores y personal de la telenovela ‘Juegos de amor y poder’ enfrentaron momentos muy difíciles cuando les pidieron desalojar las instalaciones.

Lambda García -de 38 años de edad- fue uno de los actores que se vieron afectados por esta situación, por lo que no dudó en compartir todo en sus redes sociales.

En medio de la preocupación por lo que había sucedido, Lambda García concedió una entrevista al programa Hoy donde habló sobre el tremendo susto que se llevó.

El lunes 20 de enero se reportó un incendio en el corporativo Reforma 300 ubicado en el Paseo de la Reforma, Ciudad de México.

De acuerdo con lo que se dio a conocer, se tuvo que desalojar a todas las personas debido a la concentración de humo tóxico.

Entre las personas desalojadas se encontraban integrantes de la producción ‘Juegos de amor y poder’.

Una de las personas afectadas fue Lambda García, quien relató que cuando se disponían a grabar en un piso 18 de un edificio, les pidieron que desalojaran las instalaciones.

En conversación con el programa Hoy, Lambda García confesó que sí fue un momento muy difícil, pues varias personas se intoxicaron.

“La verdad es que estuvo complicado, si hubo muchas personas intoxicadas, hubo muchas personas que se fueron al hospital, estamos grabando, estamos en el piso 18, y de repente nada más nos dice el floor manager de que con toda la calma del mundo necesitamos evacuar el piso, como que no nos dijeron más porque no sabían más”

Lambda García destacó que fue hasta que estaba en el piso 11 cuando se preocupó, pues le llegó un olor a quemado.

Ya en el piso 8 empezó a grabar porque sintió que si no lo hacía nadie le iba a creer lo que estaba pasando.

“Ya empecé a bajar, no sentí nada, y en el piso 11 empiezo oler quemado, y es de ‘¿qué está pasando?, ¿qué está pasando?’. Humo, humo, humo, humo, y pues no ya, llegué al piso 8 y fue cuando empecé a sacar el celular, que dije: ‘esto lo tengo que grabar porque si no nadie me lo va a creer’”

Lambda García