En un mes será el aniversario luctuoso de Jenni Rivera, por lo que Lupillo Rivera pide que los homenajes a su hermana incluyan dinero y sea para sus hijos.

Jenni Rivera falleció en un accidente de avión el 9 de diciembre de 2012, cuando viajaba de Monterrey a la Ciudad de México.

Tenía 43 años de edad cuando murió y tenía cinco hijos:

Este 2022 se cumplirán 10 años de la muerte de la ‘Diva de la banda’ y algunas agrupaciones le han hecho homenajes.

Como Grupo Firme y la Banda MS, quienes le realizaron un homenaje a Jenni Rivera durante los Premios Juventud del 2022.

Los hijos de la cantante fueron invitados de honor de esto premios, pero la gran ausente fue Chiquis Rivera, quien es la única de sus hermanos en seguir los pasos de su madre.

Se sabe que los hijos de Jenni Rivera se encuentran distanciados de la familia de su mamá, pero a pesar de eso, Lupillo Rivera opinió de los homenajes que podrían surgir para recordar a la cantante.

Durante un encuentro con los medios, Lupillo Rivera dijo que no tiene planes para hacer algo por el aniversario luctuoso de su hermana, pero pidió que si se van a realizar, consideren a sus sobrinos.

“Yo no tengo planes, no me gusta planear nada en ese tiempo, pero sí les recomiendo a todas las que le van hacer un homenaje a mi hermana que le manden un porcentaje a mis sobrinos de las ganancias de los comerciales "

Lupillo Rivera