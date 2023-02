Plutarco Haza se solidariza con las mujeres que han sido acosadas en el mundo del entretenimiento y al mismo tiempo se sincera, ya que él también fue víctima de acoso.

En un encuentro con la prensa, Plutarco Haza, de 50 años de edad, dijo apoyar a Sasha Sokol, de 52 años de edad.

Quien aclaró no es su amiga, pero sí una querida compañera que merece su solidaridad y respeto.

Esto ante la denuncia pública y legal que Sasha Sokol presentó en contra del productor Luis de Llano, de 77 años de edad, por abusos.

Tema que no le sorprende, ya que cuando inició su carrera notó que “había mucho de estos comportamientos y la misma sociedad y el medio lo permita”.

Por lo que sonríe al saber que las cosas están cambiando y que las personas ven con un ojo distinto.

“El pasado no lo puedes cambiar, pero puedes hacer que gente en el futuro ya no padezca lo mismo, los errores”, subrayó Plutarco Haza al sincerarse un poco más.

Aunque Plutarco Haza conoce a Luis de Llano y asegura tener buena relación con él, insiste: " Donde acabe esto siempre apoyaré a las presuntas víctimas”.

Y es que él también fue un víctima de acoso por parte de un director de cine:

“No me gustaría subirme al tren porque es un padecimiento sobre todo femenino, pero también sufrí acoso de un director de cine. Salí llorando… Pasó muchos años, el director ya murió, lo admiraba mucho por eso me dolió tanto porque iba muy ilusionado y estaba muy chico”

Resulta que al actor le hicieron una propuesta indecorosa en un casting ; sin embargo, no pasó a más ya que puso un límite a tiempo.

“Yo soy hombre y no iba a pasar de esa línea, (dije) un pasito mas y te rompo la cara, soy norteño y no iba a pasar esa línea. No te sientes tan indefenso como una mujer ante un hombre fisicamente pero es igual de humillante y terrible”

Aunque fue un momento duro en su vida, Plutarco Haza no se enfocó en ello y continuó buscando proyectos que formaran su carrera.

Plutarco Haza recuerda que un director de cine lo invitó a su casa para hablar de un proyecto y terminó haciéndole una propuesta de amor.

“El otro me citó para una cosa de trabajo en su departamento, me preparó unas enchiladas y dijo que estaba enamorado de mí y obviamente no fue tan agresivo, me pude zafar de una manera mas cordial y elegante, no me llamó después del casting, también es acoso”.

Plutarco Haza