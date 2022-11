José Alberto Flores Jandeter, mejor conocido como el payaso Chuponcito de 52 años de edad, será vinculado a proceso por la denuncia de acoso sexual que interpuso en su contra hace dos años su ex mánager Carla Oaxaca.

El miércoles 9 de noviembre, en entrevista para el programa Ventaneando, Carla Oaxaca dijo que la vinculación a proceso de Chuponcito fue determinada por Luz María Ortega Tlapa, Juez Octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal.

¿Qué implicaciones tiene para Chuponcito su vinculación a proceso?, ¿el comediante irá a la cárcel?, ¿ya fue encontrado culpable del delito de acoso sexual?

Chuponcito ira a juicio tras vinculación a proceso: Carla Oaxaca

A través de una videollamada, Carla Oaxaca explicó que con la vinculación a proceso de Chuponcito, ya se podrá iniciar el juicio en su contra.

“Tuve que recurrir a la tercera instancia que es el amparo, acaba de salir la resolución. El señor de vinculará a proceso”, detalló la ex mánager del payaso Chuponcito.

“(...) será notificado para poder iniciar un juicio y que se decida la sentencia a la que se tenga que parar, les estaré informando del proceso, pero reitero que estoy satisfecha porque ahora sé que la justicia sí existe” Carla Oaxaca

Fue en diciembre de 2020 cuando Carla Oaxaca hizo pública su denuncia contra Chuponcito, señalando que durante tres años el payaso la había acosado sexualmente.

De acuerdo con la mujer, Chponcito le enviaba mensajes de texto en los que le hacía comentarios inapropiados e incluso había intentado besarla.

Chuponcito ha sido denunciado por otras mujeres, además de Carla Oaxaca

Además de Carla Oaxaca, otras mujeres también han emprendido acciones legales contra Chuponcito. Una de ellas es su exnovia Bárbara Estrada, quien lo acusa de haberla extorsionado con fotos íntimas.

“A mí me mandaba mensajes, me mandaba fotografías de miembros, me acosaba demasiado”, comentó la mujer. Agregó que continúa en terapia, tiene protección y ha tenido que cambiar de domicilio.

Otras denunciante es Ivonne Luévano, exbailarina en su espectáculo, quien dijo que Chuponcito también le envió mensajes en los que le condicionaba el trabajo:

“Una vez trató de acercarse a un elevador que me quiso besar a la fuerza (...) lo aventé y desde ahí me despidió”, declaró contra el payaso.