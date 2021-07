Phanye Hernández podría demandar a quienes difundieron video íntimo con Juan de Dios Pantoja

Con una publicación en su Instagram, la modelo Phanye Hernández dejó ver que podría demandar a quienes difundieron un video íntimo con Juan de Dios Pantoja.

Tras difundirse el video íntimo en las redes sociales, hace un año, la modelo dijo sentirse “atacada y violentada”.

Ahora, en medio de la polémica por la detención de YosStop en la CDMX por presunto delito de pornografía en agravio de una menor, Phanye Hernández dejó ver que se viene una denuncia similar.

En las redes sociales se menciona que la youtuber Lizbeth Rodríguez es quien pudo haber compartido video y quien sería demandada.

En TikTok, Phanye Hernández publicó un video un texto en el que señala que le cuestionan por qué “no ha hecho nada contra la chica que difundió el video” y destaca que “el karma llega tarde o temprano”.

“Cuando me preguntan porque no he hecho nada en contra de la chica que difundió un video íntimo mío (...) El karma llega tarde o temprano”.

Phanye Hernández