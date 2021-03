Gabriel Soto se sinceró y habló de cómo le afectó psicológica y emocionalmente la filtración de su video íntimo.

Hace unos meses, Gabriel Soto se vio involucrado en medio del escándalo, luego de que se filtrara un video íntimo suyo, situación que desató una ola de reacciones en redes sociales. Ahora, el actor se ha sincerado con el público y explicó cómo enfrentó dicha polémica.

Y es que, es de recordar que tras la difusión del video tanto su exesposa, Geraldine Bazán , como su actual pareja, Irina Baeva , se pronunciaron al respecto, además de que Gabriel Soto aseguró haber tomado cartas en el asunto.

Sin embargo, Gabriel Soto fue invitado al programa del pasado jueves 11 de marzo de 2021, ‘Miembros Al Aire’, en el que los conductores, Yordi Rosado, Jorge ‘El Burro’ Van Rankin, Raúl Araiza, Paul Stanley y José Eduardo Derbez, no pudieron evitar hablar del tema, por lo que el actor admitió que sí le generó un impacto, tanto a él como a su familia.

“Sí afecta. Es una violación a tu intimidad. Yo tengo dos hijas que evidentemente tuve que hablar, sobre todo con la mayor y sí está feo”. Gabriel Soto

En ese sentido, el protagonista de ‘Te acuerdas de mí’ y ‘Soltero con hijas’, reconoció que no fue una circunstancia agradable, dado que afecta psicológicamente.

“No está nada padre. Sí te afecta y te avergüenza. Es duro, es difícil psicológicamente hablando y emocionalmente”. Gabriel Soto

Gabriel Soto se defiende sobre grabarse en la intimidad

Al mencionar si había considerado que cometió un error por haberse grabado mientras tenía un momento íntimo, Gabriel Soto indicó que en realidad el problema no es captarlo, sino la difusión sin consentimiento y dejó en claro que cada quien es libre de hacer lo que quiera con su vida privada.

“Todo el mundo me dice: ‘La lección de no grabarse’. No está mal grabarse, ¿Por qué está mal? Es mi intimidad, yo puedo hacer lo que quiera, me puedo grabar como quiera, tirándome de la tercera cuerda si quiero, el delito y la cosa es ¿Quién lo filtró?”. Gabriel Soto

Asimismo, el actor de telenovelas sostuvo que “no está mal lo que uno hace en su intimidad”, sino el hecho de difundir el video al punto en que se haga viral.

No obstante, Gabriel Soto señaló que ya se encuentra en un proceso legal, motivo por el que no pudo dar mayor detalle, aunque puntualizó en que tal video fue grabado hace mucho tiempo , así que no paró del todo con la polémica en diciembre de 2020.