Lizbeth Rodríguez ¿Divulgó video íntimo entre Phanye Hernández y Juan de Dios Pantoja?

Después de que se hiciera viral el video íntimo de Juan de Dios Pantoja hace un año, la implicada Phanye Hernández retomó la conversación y ha causado revuelo.

Según las deducciones, después de que Phanye Hernández publicara en su cuenta de Instagram, parecería que desea tomar acciones legales por la filtración del video íntimo.

Sin embargo, al ser un video filtrado no se sabe quién fue él que difundió la grabación, en donde ella, presuntamente sería menor de edad.

A pesar de ello, existe la teoría de que Lizbeth Rodríguez, debido a las acusaciones que hizo contra Juan de Dios Pantoja en su momento, podría ser la implicada en la divulgación.

Lo usuarios en redes sociales atribuyen la filtración del video íntimo de Phanye Hernández con Juan de Dios Pantoja a Lizbeth Rodríguez, pero ¿por qué?

Fue Lizbeth Rodríguez quien comenzó una pelea en redes sociales contra Juan de Dios Pantoja, en donde lo tachaba de infiel con el fotógrafo de su novia, Kimberly Loaiza .

Sin embargo, la pelea duró varias semanas. Lizbeth Rodríguez habló de que presuntamente tenía videos e imágenes en donde se veía a Juan de Dios Pantoja siendo infiel.

En ese momento, Lizbeth Rodríguez aseguró haberle enviado a la novia de Juan de Dios Pantoja el material que tenía, dejando en sus manos la decisión sobre su relación.

Pero al momento, algunos youtubers como ‘Zorrito Youtubero’ y ‘Maurg1’ comenzaron a hablar sobre un video que les habían enviado en donde se implicaba a Juan de Dios Pantoja.

Lo que más causó escándalo, fue que Juan de Dios Pantoja, asumía en el video íntimo que estaba cometiendo “pornografía infantil” mientras sostenía relaciones sexuales.

Poco tiempo después salió a la luz que se trataba de Phanye Hernández quien aparecía del video, pues ella misma anunció que confió en Juan de Dios Pantoja, cuando lo grabó.

El video íntimo fue difundido en 2020 cuando Phanye Hernández tenía 20 años, sin embargo, se dice que el acto se cometió años antes, pero no existe la certeza de la información.

Ahora, usuarios en redes sociales han deducido que Phanye Hernández está a punto de demandar a quien filtro el video íntimo en donde supuestamente era menor de edad.

Las deducciones de que la demanda sería para Lizeth Rodríguez sucedieron cuando ella habló de una persona del sexo femenino.

“Cuando me preguntan que porque no he hecho nada en contra de la chica que difundió un video íntimo mío”.

Phanye Hernández, influencer.