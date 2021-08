VIDEO: Juan de Dios Pantoja se dice arrepentido del daño que hizo a Kimberly Loaiza

Juan de Dios Pantoja ha estado en el ojo del huracán desde hace unas semanas, cuando surgieron rumores de infidelidad que terminaron su relación con su pareja Kimberly Loaiza, con quien tiene una hija llamada Kima de una año de edad.

Desde entonces, el cantante solo pidió disculpas por las redes sociales, utilizando la música como una forma de hacerle llegar un mensaje a Loaiza con el tema “Hagamos las paces”.

Ahora, el artista mexicano decidió romper el silencio y publicar un video en su canal de YouTube hablando de toda la situación que ha pasado en la últimas semanas hablando de todo lo que ha pasado desde ese momento.

“Públicamente quiero confesarlo. Yo le he fallado a Kim y más de los que ustedes se imaginan, no me he portado bien”

Juan de Dios Pantoja. Youtuber