¿Peso Pluma le hará el milagro? Julián Gil cree que el encuentro de su hijo con el cantante podría ayudarlo a acercarse a su hijo Matías, a quien no ha podido ver desde hace 6 años.

Hace unos días circuló en redes sociales una foto de Matías, hijo de Julián Gil y Marjorie de Sousa, junto al cantante de corridos tumbados Peso Pluma, de 25 años de edad.

La imagen generó una ola de comentarios, muchos de los cuales cuestionaron el por qué su padre Julián Gil -de 54 años de edad- no ha podido convivir con el menor prácticamente toda su vida.

Julián Gil consideró que el apoyo del público a su causa puede ayudarlo a que por fin cumpla su sueño sobre reunirse con su hijo.

También, Julián Gil reveló que tras enterarse del encuentro de su hijo con Peso Pluma, le envió un mensaje al cantante.

Pidiéndole que si lo vuelve a ver, le pase su número telefónico para que puedan comunicarse.

El actor dijo que esta petición no sólo se la ha hecho a Peso Pluma, sino a muchos otros compañeros del medio que han interactuado con su hijo.

¿Qué opina Julián Gil del encuentro de su hijo con Peso Pluma? En declaraciones difundidas por el programa Ventaneando, el actor agradeció la difusión de la foto.

Y es que, dijo, para él las imágenes que se comparten públicamente de su hijo son la única oportunidad que tiene de ver cómo va creciendo.

Asimismo, Julián Gil destacó la reacción de la gente, que en su mayoría se manifiesta a favor de que el menor de 7 años de edad se reencuentre con él tras 6 años distanciados.

Julián Gil afirma que no quiere más pleitos legales con Marjorie de Souza, ni siquiera para negociar su derecho como padre con su hijo.

Pues en su momento hizo todo lo que le fue posible y sin resultados a su favor.

“No, ya no, no, no, no. Todo el tema legal yo no pienso entrar en temas legales, ya se hizo lo que se tenía que hacer, no voy a entrar en ese juego”.

Julián Gil