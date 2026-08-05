Perez Hilton encendió las alertas entre sus seguidores luego de realizar una transmisión en vivo en TikTok en la que aparentemente sufrió una crisis de salud mental y se autolesionó.

La situación de Perez Hilton provocó que usuarios llamaran al 911, lo que derivó en un operativo de la Oficina del Sheriff de Miami-Dade y su posterior traslado a un hospital para recibir atención médica.

De acuerdo con las autoridades, los agentes acudieron al domicilio del creador de contenido, cuyo nombre real es Mario Armando Lavandeira Jr., tras recibir múltiples reportes de personas preocupadas por lo que observaban en la transmisión y reportaron autolesiones.

¿Qué le pasó a Perez Hilton durante la transmisión en vivo?

Medios estadounidenses reportaron que, durante una transmisión, Perez Hilton aparentemente se autolesionó frente a la cámara, situación que generó preocupación inmediata entre quienes seguían el video.

Aunque las autoridades de Miami-Dade confirmaron el operativo y la hospitalización de Perez Hilton, no han dado a conocer detalles sobre su estado de salud ni sobre el tratamiento que recibe.

Llenan publicaciones de Perez Hilton de mensajes apoyo tras crisis de salud mental (Especial )

Llenan publicaciones de Perez Hilton de mensajes apoyo tras crisis de salud mental (Especial )

La noticia provocó una ola de mensajes de apoyo en redes sociales en la publicación más reciente de Perez Hilton, la cual se llenó de comentarios de seguidores que le desearon una pronta recuperación y le recordaron que no está solo.

El caso de Perez Hilton también reavivó la conversación sobre la importancia de reconocer las señales de una crisis de salud mental, así como de buscar ayuda profesional y brindar apoyo oportuno a quienes la necesitan.

Llenan publicaciones de Perez Hilton de mensajes apoyo tras crisis de salud mental (Especial )