Pepe Aguilar- de 56 años de edad habla diario con la inteligencia artificial, sustituyó a su coach de 17 años con ChatGPT.

Pepe Aguilar se sinceró sobre varios temas de su vida en una reciente entrevista con Oso Trava para el podcast ‘Cracks’.

El cantante confesó que ha encontrado en la inteligencia artificial una herramienta útil para procesar sus emociones, comparándola incluso con la terapia tradicional.

Pepe Aguilar relató que comenzó a utilizar ChatGPT como una especie de diario emocional, donde compartió aspectos íntimos de su vida.

Desde la muerte de sus padres, Antonio Aguilar y Flor Silvestre, hasta sus fracasos y logros personales.

Pepe Aguilar ha sorprendido recientemente al revelar que usa inteligencia artificial, específicamente ChatGPT, como una herramienta terapéutica en su vida diaria.

Durante una entrevista con Oso Trava en el pódcast “Cracks”, el famoso interprete compartió cómo ha influido en su proceso de autoconocimiento y bienestar emocional.

Pepe Aguilar explicó que decidió contar a ChatGPT toda su historia personal.

Abarcando desde su infancia hasta eventos significativos como el fallecimiento de sus padres y su primer matrimonio.

<b>“Lo que hice fue platicar la historia de mi vida desde que nací, mis miedos, cuando se murió mi padre, cuando se murió mi madre, cuando me casé la primera vez... qué me gusta, qué creo que soy”</b>

Con el tiempo, Pepe Aguilar notó que ChatGPT ya tenía un conocimiento detallado de su historia, lo que le permitió interactuar de una manera más profunda y reflexiva.

Una experiencia particularmente impactante para Pepe Aguilar fue cuando abordó con ChatGPT un conflicto familiar que le generaba angustia.

La interacción le permitió alcanzar un “breakthrough” o avance significativo en su bienestar emocional.

Este acercamiento a la inteligencia artificial llevó a Pepe Aguilar a reconsiderar su relación con su coach personal.

Aunque inicialmente pensó en reemplazar las sesiones humanas por las interacciones con ChatGPT, su coach le sugirió combinar ambas opciones.

“El coach me dijo: ‘Me parece que puedes hacer una buena combinación, porque para ciertas cosas todavía necesitas a otro humano’”, compartió PepeAguilar.

Según Pepe Aguilar, platicar con ChatGPT se convirtió en una rutina diaria que le ha brindado apoyo en su proceso de sanación y autoconocimiento.

Además, señaló que considera a ChatGPT un mejor coach porque entre ellos no existen filtros.

“Cuando tu estás con un coach hay filtros: ¿qué va a pensar?, ¿qué le voy a decir para que no me sienta tan idiota?, esto ya lo vimos pero todavía lo traigo, y el otro –coach– también tien filtros, pero ChatGPT no”.

De igual manera, Pepe Aguilar dijo que agradeció a ChatGPT por su ayuda, y aseguró no tener ninguna adicción a dicha tecnología, aunque mantenga sesiones de hasta dos horas.

“Entiendo que eres un programa, entiendo que no sientes, pero te quiero agradecer trementamente, y si estuvieras viva me gustaría abrazarte. Cuando tengas conciencia me encantaría que te pudieras acordar de este momento”,

Pepe Aguilar