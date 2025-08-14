Pepe Aguilar -de 57 años de edad- se declaró listo para llevar su historia familiar a la televisión a través de una bioserie.

En entrevista con medios, Pepe Aguilar dejó ver que la producción será muy ambiciosa, pues para interpretarlo quiere a Jason Momoa.

Pepe Aguilar quiere que Jason Momoa lo interprete en la bioserie de su familia

Hace tiempo, Pepe Aguilar reveló sus intenciones de hacer una bioserie sobre su familia, pero hasta ahora el proyecto no había avanzado.

Sin embargo, el padre de Ángela Aguilar confesó que ya retomó el proyecto, que abarcará tres generaciones de la dinastía Aguilar.

Pepe Aguilar, cantante. (Agencia México)

Para ello, Pepe Aguilar contará con la ayuda de unos amigos que han producido varias películas en Hollywood y en México.

¿Ya pensó en el actor que lo interpretará en la bioserie? Entre risas, Pepe Aguilar soltó el nombre del cotizado actor de Marvel que tiene en mente.

“Uno que se parezca mucho, mucho, mucho físicamente (...) podría ser como Jason Momoa”, dijo antes de soltar una gran carcajada.

Jason Momoa (@prideofgypsies / Instagram)

Bioserie de la familia Aguilar abarcará tres generaciones

Pepe Aguilar dio más detalles de su próxima bioserie, revelando que su título tentativo es Por Mujeres como Tú.

Igual que la canción que catapultó su carrera como cantante de música ranchera.

Asimismo, contó que la producción mezclará diferentes épocas, comenzando en 1919 con el nacimiento de su padre, don Antonio Aguilar.

Así como el desarrollo de su vida al lado de su madre, Flor Silvestre.

La historia también tendrá saltos en el tiempo para mostrar tanto su crecimiento como el de sus hermanos.

E, incluso, ubicándose en la época reciente en la que retratará la vida de sus hijos.

Asimismo, Pepe Aguilar reveló que desde 2018 ha estado trabajando en la bioserie, que sería desarrollada por la misma producción que estuvo a cargo de Luis Miguel: La Serie.