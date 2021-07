Pedro Sola revela el regreso de Ingrid Coronado a TV Azteca

Ingrid Coronado se consolido como una de las conductoras más queridas de TV Azteca. Sin embargo la conductora sorprendió al anunciar su salida de ‘ Venga la Alegría ’.

Luego de varios rumores de que podría llegar al programa Hoy e incluso a ‘Sale el Sol’, Pedro Sola presumió el regreso de Ingrid Coronado a TV Azteca a dos años y medio de su salida.

A finales de abril Alex Kaffie reveló que Ingrid Coronado llegaría a HBO con un nuevo reality, que abordaría las ventajas de ser una persona soltera.

Pero Pedro Sola sorprendió a sus seguidores al compartir una foto junto con Ingrid Coronado. A través de Twitter el presentador de ‘Ventaneando’ sorprendió al señalar que la conductora estaba de regreso en TV Azteca.

En su mensaje Pedro Sola alabó la belleza de Ingrid Coronado. A través de su cuenta de Instagram, la conductora suele presumir su espectacular figura, como cuando se lució en sexy bikini naranja.

Las reacciones de sus seguidores no se hicieron esperar y la mayoría de los usuarios pidieron el regreso de Ingrid Coronado a TV Azteca.

“¡Ella debería estar todas las mañanas en la pantalla de Azteca en un programa nuevo! Guapísimos”, “Muy guapa y muy profesional, de verdad que sería bueno que fuera conductora de un buen programa de Azteca”, “ojalá la veamos pronto en pantalla se extraña mucho la güerita”, “Se le extraña en la televisión”, fueron algunos de los comentarios que recibió Pedro Sola.

Pese a que han surgido varios rumores del regreso a la televisión de Ingrid Coronado no se ha consolidado ninguno de los proyectos se ha consolidado.

Tras la salida de Anette Michel de MasterChef surgió el rumor que Ingrid Coronado llegaría como la conductora de ‘MasterChef Celebrity’, pero al final de optó por Rebecca de Alba .

Actualmente Ingrid Coronado tiene un espacio radiofónico en compañía de Tamara Vargas llamado ‘Ingrid & Tamara’.

En noviembre de 2018, Ingrid Coronado se despidió de ‘Venga la Alegría’ y señaló que su retiro era temporal.

Ingrid Coronado confesó que su salida se debió a que estaba viviendo un momento complicado personalmente y quería pasar tiempo con su familia.

En diversas ocasiones la conductora ha señalado que le gustaría volver a la televisión, pero con un proyecto diferente.

“Al final, cuando tomé la decisión de retirarme un tiempo de la tele fue porque esa exposición me tenía cansada, intoxicada… Realmente no me estaba haciendo nada bien. Para que la vida valga la pena, una debe dedicarse a lo que le gusta y estar bien, y yo ya no lo estaba, por lo que tomé la decisión de retirarme con la intención de regresar, pero haciendo algo diferente”

Ingrid Coronado