Fernando del Solar sí pasa pensión a Ingrid Coronado

Hace unos días surgió el rumor de que Ingrid Coronado estaría absorbiendo todos los gastos de sus hijos, ya que sus exparejas se encuentran desempleados.

Fernando del Solar habló al respecto y señaló que pese a la crisis económica que se vive por el coronavirus, él ha cumplido con todos los pagos que le corresponden por la pensión de sus hijos.

En entrevista para el programa ‘De Primera Mano’, el conductor no reveló cuánto dinero da para la manutención de sus pequeños. Pero detalló que el se hace cargo de gran parte de los gastos de Luciano y Paolo.

El argentino detalló que desde hace mucho tiempo que se encarga de los gastos de los hijos que tuvo con Ingrid Coronado.

"Yo mensualmente me encargo de los pagos de mis hijos de la escuela, del seguro médico y otras cosas más, dentista, todas las cosas que ocupen ellos, ropa, uniformes, reinscripciones, de todo eso siempre me he encargado yo"

Fernando del Solar