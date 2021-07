Pedro Sola revela la millonaria multa que pagó por su error con la mayonesa en ‘Ventaneando’

Pedro Sola es uno de los conductores más populares de ‘Ventaneando’, sin embargo el error que cometió al cambiar el nombre de la marca de mayonesa durante una mención sigue siendo recordado.

Luego de señalar que podría dejar las redes sociales por las críticas que recibe, Pedro Sola reveló cuánto tuvo que pagar por equivocarse a nivel nacional.

Aurora Valle y Pedro Sola (Agencia México )

¿Cuánto pagó Pedro Sola por equivocarse en la marca de la mayonesa?

Aurora Valle confesó que para la nueva entrega del programa ‘Confesiones’, pidió permiso a Pati Chapoy para poder entrevistar a Pedro Sola.

Durante su conversación Pedro Sola habló abiertamente sobre su error al cambiarle en nombre a una marca de mayonesa, cuando se encontraba haciendo una promoción en vivo.

En el video, Pedro Sola reconoció que esa equivocación le ayudó a tener una gran popularidad en las redes sociales y eso ha generado que sea protagonista de un sinfín de memes.

“Pues mira, más que nada para mí fue muy vergonzoso porque estás en una empresa en donde pues la empresa es un negocio, entonces parte del negocio importante es, bueno, la tele y los anuncios en la tele, entonces las menciones comerciales que hacemos todos los días y las cuales nos pagan, de repente pues en vivo, uno tiene que tener mucho cuidado” Pedro Sola

Pedro Sola confesó que no quiere ver su error ya que su imagen después es horrorosa ya que no supo que hacer.

“Bueno, de repente me equivoco en el nombre de la mayonesa (...) no supe qué hacer, la imagen es horrorosa, yo no la quiero ni ver porque casi me morí. Dice Bisogno que Pati de repente volteó y dijo: ‘Uta, no puede ser tan pen...’ Ella dice que no lo dijo pero Daniel eso dice, ya sabes” Pedro Sola

Sin embargo, Pedro Sola confesó que más allá de la vergüenza que pasó ese error con la marca de mayonesa le costó que tuviera que pagar 75 mil pesos de su sueldo.

“75 mil pesos que me descontaron de 5 a la quincena, ¿cómo ves?” Pedro Sola

En su entrevista señaló que todavía no se recupera, pero pensó que lo iban a correr tras su error por la mayonesa, pero al final no fue así.

“Yo pensé que me iban a correr, no, no me corrieron afortunadamente, pero tuve que pagar en abonos pero pues cada quien paga sus errores, fue un error muy duro” Pedro Sola

Pedro Sola habla de la cara que hizo cuando promocionó una cerveza

En su conversación con Aurora de Valle, Pedro Sola confesó que ahora ya no tiene vergüenza e incluso podría salir desnudo.

Pero también recordó que otro error que tuvo al aire fue cuando le tocó promocionar una marca de cerveza y estaba haciendo una cara fea después de probarla.

Sin embargo señaló que la cara no fue para el producto sino para un compañero porque había sufrido un pequeño revés durante la mención.

“Tuve otro fallo con una cerveza, fue una estupidez, yo ni bebo cerveza ni mucho menos. Tenemos un compañero que es el que llevaba las ventas (y me decía), ‘aquí está la mención y no te vayas a olvidar, y dices así’, (y contestó) sí Bobby, ya te oí; estoy en una mesa, abro la cerveza y entonces me equivoco” Pedro Sola