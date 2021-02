Ahora que Luz María Zetina dejó Sale el Sol, se cree que Ingrid Coronado será quien la supla, pero ¿es verdad?

A pocos días de que Luz María Zetina presentara su renuncia al programa Sale el Sol, fuertes rumores apuntan que será Ingrid Coronado quien tome su lugar, por lo que una popular periodista de espectáculos ya abordó el tema.

Desde hace varios meses fans de Ingrid Coronado expresan su deseo por verla nuevamente en televisión, por lo que la presentadora ya ha intentado cumplirles el sueño. Trascendió que la también conductora de radio y televisión presentó el piloto de una revista de interés para mujeres, por lo que rápidamente fue ligada a Sale el Sol.

Sin embargo, es mejor que no alimentes las esperanzas de verla pronto en la pantalla chica, al menos no en Imagen televisión, y es que de acuerdo a Flor Rubio, Ingrid Coronado no se integrará al programa debido a que se tiene contemplado que Luz María Zetina se reincorpore en los próximos meses. Asimismo, ésta asegura que ella no aceptaría ser suplente ya que aspira a ser titular.

"En el caso de Ingrid Coronado habíamos tenido una información previa en el sentido de que ella presentó un piloto para hacer una revista de interés para las mujeres. De ahí comenzó este rumor de que iba a suplir a Luz María Zetina. Fuentes directas me dicen que esto es una completa mentira" Flor Rubio. Periodista de espectáculos

¿Por qué renunció Luz María Zetina de Sale el Sol?

Este 2021 marcará el regreso a la actuación de Luz María Zetina, de 47 años de edad, quien está trabajando en la nueva película producida y dirigida por el exitoso Alejandro González Iñárritu.

En el 2020, la presentadora reveló a los medios de comunicación que en este año volvería actuar, pues señaló que tenía una invitación para realizar una serie y una película.