Bella Ramsey tiene toda la confianza de Pedro Pascal, luego de que el actor le revela la conmovedora verdad por la que se toca el pecho.

Sin duda ver a Pedro Pascal y Bella Ramsey juntos es una de las cosas más bonitas, debido a que los protagonistas de The Last of Us se han convertido en grandes amigos fuera de la pantalla.

Ya que cada vez que Pedro Pascal y Bella Ramsey posan en alguna alfombra roja se ha vuelto en su momento tierno e íntimo de los actores.

Por lo que en es esta ocasión se volvió a repetir, luego de que Pedro Pascal y Bella Ramsey posaran en la alfombra roja de For Your Consideration para The Last Of Us en el Director Guild of America Theatre de Los Ángeles el viernes pasado 28 de abril.

Por lo que en video quedó grabado el momento en el que Pedro Pascal -de 48 años de edad- revela a Bella Ramsey -de 19 años de edad- un detalle muy personal.

Pedro Pascal revela a Bella Ramsey la conmovedora verdad por la que se toca el pecho (Jordan Strauss / Jordan Strauss/Invision/AP)

¿Qué le reveló Pedro Pascal a Bella Ramsey?

El viernes pasado 28 de abril, Pedro Pascal y Bella Ramsey se volvieron a reunir gracias a The Last of Us en la alfombra roja de For Your Consideration.

Misma en la que Pedro Pascal causó revuelo al asistir de la manera más cómoda posible, pues el actor chileno fue nada más ni menos que en pijama.

Sin embargo, ahora un detalle es el que está dando de qué hablar en las redes sociales, pues durante el evento Pedro Pascal reveló a Bella Ramsey la conmovedora verdad por la que se toca el pecho.

Pedro Pascal revela a Bella Ramsey la conmovedora verdad por la que se toca el pecho (JON KOPALOFF / Getty Images via AFP)

Pues resulta ser que mientras Pedro Pascal y Bella Ramsey posaban ante las cámaras, la actriz británica puso su mano con la del actor que se encontraba en su pecho.

A esto Bella Ramsey le preguntó el por qué siempre tenía Pedro Pascal una mano en el pecho, a lo que sin más el actor chileno le respondió: “porque mi ansiedad está aquí”.

Por lo que para cerrar el momento entre los protagonistas de la exitosa serie de HBO, la actriz Bella Ramsey puso su cabeza en el pecho de Pedro Pascal como acto de comprensión y apoyo.

Pedro Pascal causa nuevamente sensación en redes al revela a Bella Ramsey el por qué se toca el pecho

“El novio del internet” Pedro Pascal volvió a ser tendencia en redes, luego de que reveló a Bella Ramsey el por qué se toca el pecho

Debido a que dejó al descubierto un lado muy humano del chileno, que sin importar los años que Pedro Pascal ha estado en la industria de Hollywood, aún el actor de The Last Of Us sigue sintiendo nervios.

Y por lo que ahora los fans de Pedro Pascal comprenden aún más al actor, pues tocarse el pecho es una acción que desde siempre y hasta la actualidad sigue haciendo el actor.

Tanto que hasta los fans de hicieron un compilado a Pedro Pascal y sus nervios.