Paul Stanley -de 39 años de edad- protagonizó uno de los momentos más comentados de la gala del miércoles 25 de septiembre de La Casa de los Famosos 2024.

Este momento de La Casa de los Famosos 2024 se viralizó en las redes sociales y es que Mario Bezares y Paul Stanley se distanciaron tras el asesinato de Paco Stanley.

Todavía sorprendido por lo que había pasado en La Casa de los Famosos 2024, Paul Stanley apareció en el programa Hoy para hablar de lo que le dijo a Mario Bezares.

Gran expectación había con la emisión de este jueves 26 de septiembre del programa Hoy y es que se esperaba la reacción de los conductores tras el encuentro de Paul Stanley y Mario Bezares en La Casa de los Famosos 2024.

Raúl Araiza fue el primero en mostrarle su cariño a Paul Stanley pues señaló que se requiere de mucho valor y humildad poder hacer lo que él hizo en La Casa de los Famosos 2024.

Paul Stanley confesó que todavía estaba en shock por lo que vivió en La Casa de los Famosos 2024, pero lo más importante era dejar el pasado atrás.

Y es que los conductores de Hoy le aplaudieron por la valentía que tuvo de dar ese paso a 25 años del asesinato de Paco Stanley.

Paul Stanley confesó que para él lo más importante es la salud mental y no guardar rencores.

En su discurso, Paul Stanley confesó que es un tema que ha trabajado en terapia, por lo que no es algo que ha podido superar de la noche a la mañana.

Paul Stanley confesó que en realidad iba entrar a La Casa de los Famosos 2024 hace aproximadamente dos semanas, pero el nacimiento de su hija cambió los planes.

Paul Stanley dejó en claro que en realidad no tiene nada que perdonarle a Mario Bezares, sino que simplemente decidió dejar atrás el fantasma del pasado.

Andrea Legarreta le señaló que Mario Bezares había quedado muy emocionado con su visita y que incluso confesó que le hubiera encantado abrazar a Paul Stanley.

Paul Stanley se mostró abierto a la posibilidad de reunirse con Mario Bezares cuando salga de La Casa de los Famosos 2024 ya sin cámaras.

Brenda Bezares fue de las primeras en reaccionar al encuentro entre Paul Stanley y Mario Bezares en La Casa de los Famosos 2024.

Entre lágrimas, Brenda Bezares se mostró muy emocionada con las palabras que le dijo Paul Stanley a Mario Bezares.

Brenda Bezares puntualizó que se estaban sanando muchas cosas con el encuentro entre Paul Stanley y Mario Bezares en La Casa de los Famosos 2024.

En su video, Brenda Bezares no dudo en agradecerle a Paul Stanley por sus palabras.

“Estoy que no puedo, agradezco a Dios este momento, la oportunidad que tiene Mario, agradecerle también a Paul, no saben cuánto dolor se está sanando, cuántas cosas están sanando con eso, yo estoy enferma pero no podía dejar de decirles que esto es gracias a ustedes, Mario no está solo y gracias Paul”

Brenda Bezares