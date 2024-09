¿Programa Hoy humilló a Agustín Fernández? El último eliminado de La Casa de los Famosos 2024 no tuvo ni cinco minutos de entrevista.

Tras su salida de La Casa de los Famosos 2024, Agustín Fernández ha tenido que realizar su gira de medios como los otros eliminados.

Es por ello que el miércoles 25 de septiembre, Agustín Fernández -de 34 años de edad- llegó al programa Hoy.

Sin embargo, su entrevista no fue lo que se esperaba.

Y es que al contrario de lo que pasó con los otros eliminados de La Casa de los Famosos 2024, la entrevista de Agustín Fernández duró muy poco tiempo.

A Agustín Fernández no le pasaron ningún momento de su paso por La Casa de los Famosos 2024, ¿será que obligaron a Hoy a tenerlo de invitado?

La actuación de Agustín Fernández dentro de La Casa de los Famosos 2024 causó gran controversia.

Pues sus comentarios no fueron muy bien recibidos por los seguidores del reality.

Y es que Agustín Fernández no solo expuso a sus amigos en La Casa de los Famosos 2024, sino que además habló mal del programa Hoy.

Pese a que ellos le habían dado una oportunidad al integrarlo a Las Estrellas bailan en Hoy.

Aunque las últimas semanas en La Casa de los Famosos 2024 se había mostrado mejor, muchos no olvidaron sus comentarios.

Por lo que habría gran expectación por lo que podría pasar cuando llegara a Hoy.

En medio de todas las especulaciones, Agustín Fernández acudió al programa Hoy para hablar de su paso por La Casa de los Famosos 2024.

Contrario a lo que sucedió con los otros eliminados, Agustín Fernández solo fue entrevistado por dos reporteros del programa Hoy: Sebastián Reséndiz y Jonathan Barajas.

Además de que no le pasaron ningún video a Agustín Fernández de su participación en La Casa de los Famosos 2024.

Y es que justificándose de que ya los había visto, Sebastián Reséndiz le señaló que no le mostrarían nada.

Esto pese a que Agustín Fernández se mostró dispuesto a verlos, pues señaló que no había visto todo y que no le importaba si los tenía que observar nuevamente.

Como no le presentaron nada, la entrevista de Agustín Fernández duró menos de 5 minutos.

La entrevista de Agustín Fernández en Hoy de inmediato se viralizó en redes sociales, pues usuarios consideraron que lo habían humillado peor que a Mariana Echeverría.

Incluso, algunos señalaron que habían obligado a la producción del programa Hoy para que invitaran a Agustín Fernández.

Agustín Fernández se mostró dispuesto a contestar todas las polémicas sobre su participación en La Casa de los Famosos 2024.

Pero en Hoy no le dieron la oportunidad y su entrevista solo se basó en cómo vivió su pasó por La Casa de los Famosos 2024.

Agustín Fernández también fue cuestionado sobre cómo se sentía ahora que ya salió de La Casa de los Famosos 2024, y ha podido ver lo qué pasó en el reality.

“Bien, mira, la verdad es que sí, tres días, pero no dormí, no comí, no hago nada, es una locura lo de los medios, pero ya tendré tiempo de unas vacaciones, ahora a disfrutar esto. Ya habrá tiempo”

Agustín Fernández